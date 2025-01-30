華府客機撞直升機墜河 川普稱撞機「看起來應可避免」
一架美國航空（AA）區域客機29日晚間在雷根國家機場附近與一架美軍黑鷹（Black Hawk）直升機在空中相撞後墜河，客機上有64人。川普總統在「真實」社媒( Truth Social)上貼文，質疑黑鷹直升機和空中管制員在撞機前的反應。
川普表示，明朗的夜空，飛機完美且依規定航線飛行，但「為什麼直升機沒有上升、下降或轉彎避開」，「為什麼控制塔不告訴直升機該怎麼做，而是詢問他們是否看到了飛機？」
川普隨後的貼文中補充說，「這真是一個可怕的夜晚。上帝保佑大家。」
另據美聯社報導，紐約州利郡的郡長長馬克·波隆卡茲 (Mark Poloncarz) 正在機場航廈等待飛回紐約州水牛城的航班，他從航站大樓的窗戶向外看，看到多輛車輛緊急駛出。
波隆卡茲說：「那時看起來並沒有什麼奇怪的。」 「大約一分鐘後，機場宣布全面停飛，不會有航班降落，也不會有航班起飛。然後我們看到有很多的車輛往波多馬克河的方向快速開過去。」
波隆卡茲和其他候機的乘客已從在社群媒體上看到有關飛機相撞墜機的新聞，與此同時，一些謠言也開始在旅客間散播。
「當航班延誤時，旅客會變得煩躁和沮喪，但沒有人感到惱火或不安，因為我想我們很快就了解到事情的嚴重性」他說， 「一會兒後，整個航站樓變得非常安靜，訊息令人非常悲傷。」
編號5342客機和黑鷹直升機相撞前，美聯社取得塔台音訊描述，在事故發生前不到30秒，一名塔台管制員問黑鷹直升機：「PAT25看到CRJ了嗎？」CRJ指的就是美航5342客機。
接著，管制員另外向直升機發出無線電呼叫：「PAT 25從CRJ後面經過。」幾秒後，兩機相撞，在暗夜中炸成火球，雙雙墜河。
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64人生死不明 美國客機與黑鷹直升機為何相撞？
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