華府客機撞直升機墜河 川普稱撞機「看起來應可避免」

美國航空編號5342客機29日在華盛頓特區雷根國家機場附近與美軍黑鷹直升機相撞，消防緊急單位出動現場進行搜救。(路透)

一架美國航空（AA）區域客機29日晚間在雷根國家機場附近與一架美軍黑鷹（Black Hawk）直升機在空中相撞後墜河，客機上有64人。川普 總統在「真實」社媒( Truth Social)上貼文，質疑黑鷹直升機和空中管制員在撞機前的反應。

川普表示，明朗的夜空，飛機完美且依規定航線飛行，但「為什麼直升機沒有上升、下降或轉彎避開」，「為什麼控制塔不告訴直升機該怎麼做，而是詢問他們是否看到了飛機？」

川普隨後的貼文中補充說，「這真是一個可怕的夜晚。上帝保佑大家。」

Trump says what we’re all thinking: pic.twitter.com/AuMmguKKWl — johnny maga (@_johnnymaga) 2025年1月30日

另據美聯社報導，紐約州 利郡的郡長長馬克·波隆卡茲 (Mark Poloncarz) 正在機場航廈等待飛回紐約州水牛城的航班，他從航站大樓的窗戶向外看，看到多輛車輛緊急駛出。

波隆卡茲說：「那時看起來並沒有什麼奇怪的。」 「大約一分鐘後，機場宣布全面停飛，不會有航班降落，也不會有航班起飛。然後我們看到有很多的車輛往波多馬克河的方向快速開過去。」

波隆卡茲和其他候機的乘客已從在社群媒體 上看到有關飛機相撞墜機的新聞，與此同時，一些謠言也開始在旅客間散播。

「當航班延誤時，旅客會變得煩躁和沮喪，但沒有人感到惱火或不安，因為我想我們很快就了解到事情的嚴重性」他說， 「一會兒後，整個航站樓變得非常安靜，訊息令人非常悲傷。」

編號5342客機和黑鷹直升機相撞前，美聯社取得塔台音訊描述，在事故發生前不到30秒，一名塔台管制員問黑鷹直升機：「PAT25看到CRJ了嗎？」CRJ指的就是美航5342客機。

接著，管制員另外向直升機發出無線電呼叫：「PAT 25從CRJ後面經過。」幾秒後，兩機相撞，在暗夜中炸成火球，雙雙墜河。