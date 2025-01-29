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雷根機場64人客機撞黑鷹直升機 已有4人獲救 川普密切關注

64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中撈出多具屍體

雷根機場64人客機撞黑鷹直升機 已有4人獲救 川普密切關注

編譯盧思綸／即時報導
華盛頓雷根國家機場一架美國航空子公司PSA Airline小客機與軍用黑鷹直升機在空中相撞。當局出動空中直升機協助搜救。(歐新社)
華盛頓雷根國家機場一架美國航空子公司PSA Airline小客機與軍用黑鷹直升機在空中相撞。當局出動空中直升機協助搜救。(歐新社)

美國首都華盛頓雷根國家機場29日一架美國航空子公司PSA Airline小客機與軍用黑鷹直升機在空中相撞，客機載有乘客和機組人員共64人，據傳目前有4人獲救，但傷勢不明。美國總統川普也已針對事故在社群發表聲明。

隆納雷根華盛頓國家機場29日晚間9點發生重大空難事件，一架小型客機接近跑道準備著陸時，與一架西科斯基（Sikorsky）UH-60黑鷹直升機在空中相撞。

機場隨即全面停止起降作業，並關閉所有跑道。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國航空表示，機上有60名乘客與4名機組人員；五角大廈官員表示，直升機上有3名士兵。

NBC4指出，至少有4人已被打撈上岸並被送往醫院，狀態不明。另外，由於華盛頓特區目前氣溫為攝氏8度，入夜後溫度預計降至冰點以下，而浸泡在冷水中約20至30分鐘，就可能導致低溫症。這些可能都會增加搜救難度。

川普也在社群發表聲明，表示已經收到「稍早在雷根國家機場駭人事故的完整簡報」，他祈禱上帝保佑，並感謝第一線緊急人員做出的卓越工作，「我正在密切關注事態發展，並將在有更多細節時提供更新」。

另外，目擊者肖曼（Ari Schulman）告訴CNN，他行駛在機場附近公路時看見一架客機進場準備降落，「最初看起來一切正常，它正好要飛過陸地，距離水面大約120英尺」，不過3秒鐘後，客機「突然向右急轉……超過90度」。

肖曼表示自己並沒有看到直升機，入夜後非常漆黑，「但我看到那架飛機在一個不應該有的角度轉彎。我看到了火花飛濺」。他還說，整個過程發生得非常迅速。

另一名附近居民伊斯馬爾（Abadi Ismail）告訴CNN，「我聽到兩聲不尋常的爆炸聲，是我從未聽過的聲音」，並補充說這「聽起來有點像戰區聲音」。

川普 五角大廈 低溫

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