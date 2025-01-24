田州高中槍案 兇手滿腦極端主義…以身為非裔為恥 支持希特勒

納許維爾市安提阿高中校園槍擊案槍手韓德森，警方調查後發現他滿腦子種族主義與極端主義思想，充滿新納粹及白人至上意識形態、並以身為非裔為恥、 支持希特勒。(納許維爾市警局)

田納西州 納許維爾市安提阿高中校園槍擊 案發生後，調查人員根據槍手韓德森(Solomon Henderson)在網路上發表的意見及貼文分析，認為他滿腦子種族主義與極端主義思想，充滿新納粹及白人至上 意識形態、並以身為非裔為恥、支持希特勒、讚揚廣為人知的「大開殺戒」槍擊案兇手。

反誹謗聯盟極端主義中心檢視了調查人員公布的資料，認為上述推論「真有其事」。該中心調查研究主任希爾(Carla Hill)說，分析人員交叉比對韓德森上網發表的內容後，得出「確有其事」結論。

戰略對話研究所資深研究分析員霍爾特(Jared Holt)鑽研美國仇恨及極端主義問題有年，他說，白人至上運動吸引有色人種的事，並非絕無僅有，但「在我的經驗中，韓德森槍擊事件是我所見過最極端的案例。」

納許維爾市警局長德瑞克(John Drake)說，「我們相信網路上確有某些資料，如果有人早點看到或干預的話，或許就會有更好的辦法(防止悲劇發生)。」

本案調查當局這麼快就發布兇手的「言論集」供各界參考分析，與該市2023年基督教聖約小學(The Covenant School)槍擊案後，遲遲不能決定兇手海爾(Aiden Hale)私人言論是否可以發表的法律糾葛，形成強烈的對比。

發生在2023年3月27日的聖約小學槍擊案，造成三名九歲學童與三名教職員不幸遇害。警方希望可以公布，但被害學生的家長堅決反對，和地方新聞機構、非營利團體和共和黨議員「聯合陣線」針鋒相對。兩造對簿公堂，該州法院去年裁決「不得公布」。這場公司目前還在纏訟中。

安提阿高中槍擊命案發生後，學校主管面臨質疑：為何校園監視攝影和AI設備沒發現金屬槍械進入校園，據以發出警報？問題更進一步聚焦「為何不裝設金屬探測器？」校長巴妥(Adrienne Battle)說，這問題，正反意見都很激烈，「值得討論」。