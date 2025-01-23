運載中國、厄瓜多、巴西籍偷渡客 3古巴人在佛州被捕

佛州當局查獲三名古巴人偷渡集團。圖左起為西西里亞-羅德里格茲、塞戴諾-羅德里格茲和維亞瑞斯 。(邁阿密-戴德郡懲教局照)

三名古巴 人17日開車載運從巴哈馬搭船偷渡到美國的20多名中國、厄瓜多、巴西等移民，在佛羅里達州被查獲、逮捕，偷渡客 送交邊境 巡邏隊處置。

CBS新聞台引述法院檔案說，佛州Coral Gables警局接獲當地民眾報案，說Snapper Creek Lakes住宅區疑似有人遭綁架。報案人親自向警方展示自己錄到的影片，顯示有人「強推一名女性進入德州車牌的豐田Corolla車後座，旁邊有輛U-Haul搬家車。」

這兩輛車從報案人身邊駛過，警方隨即通知巡邏警察前去攔截檢查。警方很快攔下兩車，發現由維亞瑞斯(Jose Luis Villares)駕駛的車內連司機有23人，其中包括十幾名中國籍和厄瓜多籍無證客。豐田車駕駛塞戴諾-羅德里格茲 (Lucas Sedeno-Rodriguez)載著西西里亞-羅德里格茲( Keiner Cicilia-Rodriguez )和幾名厄瓜多人和巴西人，其中包括報案人看到被強推進車的那名女子。

調查人員從U-Haul車後視窗用紙板遮住，車內除了駕駛座和右前座全車都沒座位，看出可能是人口販子的運載車。此外，車內乘客都沒有大型行李，身上只帶珠寶、手機和充電器，也沒有一般遊客的太陽眼鏡或照相機，讓偵辦員警更確信是偷渡集團。

執法人員發現，這群人從巴哈馬搭船偷渡到美國後，預定由前述三名古巴人負責運載到目的地。偷渡客交由達尼亞海灘(Dania Beach)邊境巡邏隊偵辦後，發現「全都沒有入境美國的證件或許可」。

塞戴諾-羅德里格茲說，有個名叫Miggy的人請他把人載到某地後，再根據名為Pito男子的指示轉往最終目的地，Pito會付他5000元。 維亞瑞斯說，他受塞戴諾-羅德里格茲之託，幫忙載人，代價500元；西西里亞-羅德里格茲負責租U-Haul車，三人一起把這批移民運到邁阿密-達德郡某商店附近即可。