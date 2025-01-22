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美加邊巡隊員 在佛蒙特州交通盤查被槍殺 美加邊界非法越境猖獗

編譯廖振堯／綜合報導
加拿大魁北克省斯坦斯德關口，20日因發生美加邊界發生美國邊境巡邏隊探員遭槍殺事件，使得車輛大排長龍。(美聯社)
加拿大魁北克省斯坦斯德關口，20日因發生美加邊界發生美國邊境巡邏隊探員遭槍殺事件，使得車輛大排長龍。(美聯社)

美國海關與邊境保護局(USCBP)表示，20日下午佛蒙特州考文垂鎮(Coventry)91號州際公路上發生邊境巡邏隊(Border Patrol)探員遭槍殺殉職事件，該地點位於美加邊界非法越境越來越猖獗的斯旺頓防區(Swanton sector)。

美聯社報導，CBP聲明稱探員梅蘭德(David Maland)是在執行勤務進行交通攔查時遇害的，但沒有提供詳細資訊，該處距離加拿大邊境約20哩(32公里)。下午3時15分發生槍擊後，部分高速公路雙向皆關閉約兩小時，下午5時後北向車道重新開放。

福斯新聞(Fox News)證實該名探員是在交通盤查的執勤中被槍殺，被攔查的車內有兩名嫌犯，官員證實其中一名嫌犯已死亡，另一人受傷被捕。佛蒙特州州長菲爾·斯科特的辦公室表示，他已知這起事件，州警正在協助聯邦當局。

槍案導致91號州際公路在紐波特(Newport)的27號出口、奧爾良(Orleans)的26號出口之間的雙向路段一度關閉。

佛蒙特聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)和威許(Peter Welsh)、以及眾議員貝林特(Becca Belint)發表聲明，向遇害探員的家屬致哀，同時表示邊境巡邏隊探員「在人力、薪資和工作環境方面，都值得我們全力支持」。上一次邊境巡邏隊探員遇害是在2014年。

考文垂靠近CBP的紐波特駐點，該駐點屬於斯旺頓防區的一部分，斯旺頓防區是分隔佛蒙特州、紐約州、新罕布夏州與加拿大魁北克省、安大略省，綿延295哩(475公里)的國際邊界線。

一名CBP隊長克連(Chris Clem)去年受訪時便提到，北部邊境的非法入境嚴重性不亞於南部邊境，雖然人數較少但問題不在數字多寡，而是上升速度驚人，且許多加拿大人口密集處都在靠近美加邊境的地方，若漏洞越來越大便很容易成為走私等犯罪的溫床；加拿大的移民政策也較寬鬆，有些移民會先到加拿大後再從北部邊境入美。

邊境 加拿大 CBP

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