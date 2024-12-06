民怨已久…聯合健保CEO命案有人叫好 同業高管自危

聯合健保的高管湯普森4日清晨在紐約市曼哈頓希爾頓酒店出席投資會議時，遭到槍手預謀槍殺，送醫不治。(美聯社)

聯合健保 公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)在4日遭到開槍身亡後，網路上針對健保業不堪現況的不滿情緒也隨之而來；專家認為，這起事件也勢必會造成同業高層人人自危。

紐約時報報導，湯普森在曼哈頓街頭遭到有心人士開槍身亡，雖令外界震驚，但這事件卻竟然引發了曾在人生中最艱難時刻，遭到健康保險 公司冷眼對待患者及其他人的叫好，在TikTok上，一位用戶寫道，「我是急診護士，我親眼目睹了無數垂死病人被保險公司拒賠，這讓我感到噁心。從病人和家屬角度來看，對於他，我無法產生任何同情。」

50歲的湯普森自己是人夫以及兩個孩子的父親，針對他死亡的事外界所留下的評論，凸顯了民眾對於美國醫療保健體系的憤怒和沮喪，因為即使擁有私人保險，許多人在尋求醫療費用理賠時卻屢遭拒絕。

湯普森擔任該公司保險部門的執行長，透過向個人、雇主和接受政府計畫，如紅藍卡 (Medicare)的民眾銷售保單，為數百萬美國人提供保險，去年公司營收2810億元，雇用了大約14萬人。湯普森去年獲得1020萬元的薪酬，其中包括100萬元的基本薪資、現金和股票獎勵，他是在前往母公司聯合健康集團(UnitedHealth Group)開會途中遭槍擊身亡。

哥倫比亞商學院(Columbia Business School)系主任邁爾(Stephan Meier)表示，這起攻擊事件可能會在整個健保業造成震驚。他說，每年約有七名上市公司執行長死亡，但幾乎都是因健康問題或意外事故，這種針對性的攻擊會帶來更大的震撼。邁爾認為，「保險業說好聽一點，不是很受歡迎，如果你是另一家保險公司的高階主管，應該會想下一個會不會是我？」

國際醫療保障與安全協會(International Association for Healthcare Security and Safety)會長克萊(Eric Sean Clay)表示，部分健保公司已經表示高度關注，因為執行長往往是企業裡最顯眼的人物，他說，「有時人們會討厭某個人，因而想傷害他們，」但他表示，很少有健保公司會為高層提供保全服務，部分原因是為了避免負面形象，或者認為沒有必要。

一名聯合健保公司員工表示，長期以來公司員工早已知道保戶的不滿，但湯普森是少數幾個願意採取行動的主管之一。