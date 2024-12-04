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洛城機場失蹤女 被拍到拿著行李進墨西哥 被警方列為「自願失蹤」

編譯周芳苑／綜合報導
女子漢娜·小林在洛杉磯失蹤後，被拍到拿著行李獨自走進墨西哥 。(美聯社)
女子漢娜·小林在洛杉磯失蹤後，被拍到拿著行李獨自走進墨西哥 。(美聯社)

30歲女子漢娜·小林(Hannah Kobayashi)11月初自夏威夷到洛杉磯機場後失蹤多天、其父遂趕赴洛城尋女，幾天遍尋不獲，竟自殺死亡，過程撲朔迷離，結果急轉直下；洛城警方1日最新發布，事件女主角在墨西哥現身，家人報失蹤隔天被拍到拿著行李單獨過境，歩入墨西哥。警方目前將這起撲朔離奇的「失蹤」案歸類為「自願失蹤」。

警方在記者會上表示，漢娜三周前因試圖「遠離現代鏈接」而自願失蹤。

警方稱，當局1日晚間查看美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)監視影片後發現，漢娜11月12日中午獨自走進洛城東南約125哩處聖伊西德羅(San Ysidro)過境點人行道，看來沒有受傷。

洛城警局局長麥克唐納(Jim McDonnell)說，無證據顯示漢娜被拐賣或者成了其他犯罪行為的受害者，但敦促她與焦急的家人連絡。

漢娜是夏威夷茂宜島嶄露頭角的攝影師，原計畫搭機前往紐約找新工作並探望親戚，11月8日飛抵洛城機場後未搭乘飛往紐約的班機，之後就失蹤。她曾告訴家人，轉機當晚將睡在洛杉磯國際機場；之後傳簡訊說要在洛城觀光，後來又傳出奇怪簡訊，聲稱有人要竊取她的身分。

漢娜·小林的父親瑞安·小林 (Ryan Kobayashi)飛抵洛城尋女，結果11月24日被發現死在洛城國際機場附近停車場。警方與家人都同意小林是自殺身死。

麥克唐納26日在警察委員會會議上說，警方認為漢娜故意錯過轉機航班，此言引發小林的妹妹西德妮·小林 (Sydni Kobayashi) 貼文抗議。

警方說，漢娜在洛城各地被看見，之後便要求將已托運至紐約的行李送回洛杉磯國際機場，並於11月11日回機場拿取，再次離開時已沒有手機，表達了遠離網路鏈接的決心。

臉書(Facebook)「幫助我們找到漢娜」(Help Us Find Hannah) 群組吸引2萬5000多人參與，但因為收到威脅，所以將關閉。

下加州(Baja California，墨西哥西北部一州)檢察官辦公室官員稱，目前尚未收到有關該女失蹤案相關的任何正式投訴，他們願協助美國當局處理此案。

洛杉磯國際機場 墨西哥 夏威夷

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