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旅遊季偷車賊橫行 科州竊案冠全國

編譯廖振堯／綜合報導
科羅拉多州汽車失竊率居全國之首，新墨西哥州和華盛頓州則分列二、三名。(路透)
科羅拉多州汽車失竊率居全國之首，新墨西哥州和華盛頓州則分列二、三名。(路透)

又到了年末繁忙的假期旅遊季節，而出遊人數似乎年年破紀錄，據美國汽車協會(American Automobile Association，AAA)估計今年將超越新冠疫情前的水準，光是感恩節假期期間就有近8000萬人次出遊。而一份報告列出汽車失竊率的幾個州，若前往這些地方過節需多加注意。

新聞周刊(Newsweek)報導，AAA數據顯示2019年年末假期旅行總人次達到7778萬人，去年同期則達7818萬人，今年預計達7986萬人。融資公司High Rise Financial的報告分析聯邦調查局犯罪數據探索(FBI Crime Data Explorer)的資料，顯示2019年至2023年間各州每月汽車失竊案數量。

科羅拉多州汽車失竊率居全國之首，期間每10萬名居民每月平均發生51.43起竊案，其中2022年最高，月平均66.43起。第二則是新墨西哥州，每月每10萬居民42.05起，峰值為2022年的48.90起；華盛頓州第三，每月每10萬居民41.48起，峰值為2023年的57.30起。

四、五名分別為內華達州和俄勒岡州，每月每10萬居民分別為平均38.72起和36.95起。前五名的失竊率均呈上升趨勢，且都是2022年或2023年出現高峰。六到10名為加州、密蘇里州、夏威夷州、田納西州、奧克拉荷馬州，每10萬居民平均從加州的35.19起到奧州的28.15起。

失竊率最低的是緬因州，每10萬居民平均僅5.58起失竊案，接著是新罕布夏州、佛蒙特州，可見新英格蘭地區相對安全。

High Rise Financial發言人表示汽車失竊全年都會發生，但節日往往會激增，因旅客前往陌生的地方，車輛無人看管，放假時人們可能也沒那麼警惕。可採取的防竊措施包括將車輛停在光線充足或附近有監視器的地方、關緊車窗、加裝方向盤鎖或汽車警報器等防盜裝置。

加州 奧克拉荷馬州 夏威夷州

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