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緬因州連環槍擊案：「全美最安全的州」恐怖一夜 已知22死

轉角24小時
（Getty Images）
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「過去被認為美國犯罪率低的治安良好城市，一夜發生多起槍擊...」美國緬因州的路易斯頓市（Lewiston）在10月25日晚間，發生多起槍擊事件。目前已知在當晚於路易斯頓的酒吧、保齡球館，一名槍手持槍發動攻擊，造成至少22人死亡、數十人受傷。目前槍手仍然在逃當中，警方已公布嫌犯長相和其駕駛車輛的照片，並且呼籲民眾盡量待在家中以策安全。緬因州過去在美國被認為是犯罪率低的州，近年來還多次被選為「全美最安全的州」之一，其大城市波特蘭、路易斯頓更是擁有「治安良好」的城市印象。

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10月25日晚間緬因州路易斯頓市當局下令居民就地避難，該市警方聲明指出在市區內的薛曼吉酒吧及燒烤店（Schemengees Bar & Grille Restaurant）和「空閒娛樂」（Sparetime Recreation）保齡球館兩地發生槍擊事件，槍手為同一人；根據警方在臉書公開的照片，該名槍手是身穿棕色外套、手持步槍的棕髮男子，槍手座車的照片也被公布，是一輛白色休旅車，前保險桿被塗成黑色，警方呼籲民眾若認識該名男子或是認得這輛車，請即刻聯繫當局。

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目前已知槍擊事件造成至少22人死亡、60人受傷；路易斯頓市當局籲請民眾留在家中、鎖好門窗、避免接近陌生人，以及遠離道路、避免阻擋救援人員進入醫院。除當局公布的餐廳和保齡球館兩處地點之外，當地媒體Lewiston Sun Journal引述路易斯頓市路易斯頓警察局發言人聖勞倫（Derrick St. Laurent），報導在該市的沃爾瑪（Walmart）配送中心也遭遇槍擊，但沃爾瑪其後否認此消息。

槍手仍然在逃，警方已公布槍手身分訊息，涉嫌開槍掃射的是40歲的Robert Card。路易斯頓市警方表示正在對一名涉嫌此案者進行「搜捕」（manhunt）。路易斯頓市的學區負責人指出，10月26日全市的公立學校都將關閉。

（美聯社）
（美聯社）

距離路易斯頓市僅2英里（約3.2公里）之遙的奧本市（Auburn）也發布了槍擊事件警告，指出因應路易斯頓市的槍擊案，敦促奧本市居民也應留在家中以策安全，若發現可疑人士與活動，立即撥打911通報；奧本市當局另指出該市的商店都將關閉。

路易斯頓是緬因州的第二大城，人口總數約3萬7000多人，與第一大城波特蘭都是緬因州治安最為穩定、城市印象良好的地方。美國投資金融公司 WalletHub 定期會調查統計「全美國最安全的州和城市」排行，依據的指標有當地生活的安全程度、道路交通、職場工作、財務...等多項安全評估標準，以及過去是否發生過仇恨犯罪、槍擊暴力等事件，衡量該地的安全指數。

2020年曾衝上最安全第一名

在 WalletHub 的排行榜中，緬因州一直是全美50州裡名列前20的模範地區，2020年也是衝上全美最安全的第一名。而今年2023 WalletHub公布的資料裡，美國182個城市的安全排行榜，緬因州的波特蘭排名第6、路易斯頓排名第13，都是整體而言生活最安心的美國城市。

來源：NBC News

槍擊 緬因州 沃爾瑪

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