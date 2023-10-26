18死13傷 緬因槍擊兇嫌是專業武器教練 棄作案車輛在逃

警方公布兇嫌為軍人出身、擁有武器訓練證照的卡德。(Getty Images)

美東時間 11:15AM

美聯社報導，緬因州 州長珍納特‧米爾斯(Janet Mills)26日上午表示，25日晚間發生的連環槍擊 案已造成18人死亡、13人受傷，兇嫌卡德(Robert Card)仍在逃。

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緬因州路易斯頓(Lewiston)25日晚間發生連環槍擊案，警方證實至少16人死亡、50多人受傷，當地警方與聯邦調查局(FBI)等機關漏夜追緝兇嫌，26日上午搜查行動仍在進行中。兇嫌作案車樣25日晚間被遺棄在里斯本(Lisbon)，里斯本及路易斯頓均宣布全體居民就地避難，學校停課。警方公布兇嫌為軍人出身、擁有武器訓練證照的卡德(Robert Card)，美聯社報導，卡德今夏前曾住進精神療養院 。

有線電視新聞網(CNN)報導，路易斯頓市議員麥卡錫(Robert McCarthy)昨夜表示當局已確認有22人死亡，但依華盛頓郵報26日報導，匿名警方官員指出，已獲證實死亡人數為16人，但經確認後死亡人數估計將繼續增加。

截至26日上午為止，警方尚未公布受害者名單。

緬因州公共安全廳廳長索斯修克(Mike Sauschuck)25日晚間在新聞簡報會中指出，槍手作案車輛在里斯本被尋獲。里斯本位於路易斯頓東南部約8哩。索斯修克表示，追緝槍手的搜查行動仍在進行中，槍手被認為具有高度危險，里斯本與路易斯頓均宣布所有居民就地避難。

鄰近路易斯頓的奧本(Auburn)25日晚間起宣布進入封鎖狀態。

索斯修克表示，民眾如果發現卡德行蹤，不要靠近或以任何方式接觸，應該立即報警。

國家廣播公司(NBC)報導，警方消息人士透露，槍擊事件當中某些民眾案發當下在群眾奔逃時遭踩踏(stampede)受傷。

報導指出，緬因大學(University of Maine)證實卡德2001年至2004年之間主修工程；法院紀錄顯示，卡德2001年、2002年都曾因為開車超速而遭交通違規起訴。

根據緬因州執法單位資料庫「緬因州訊息暨分析中心」(Maine Information and Analysis Center)公告，卡德是受過專業訓練的武器教練，目前為美國陸軍後備軍人。

媒體報導指出，卡德今夏因為心理健康問題而住進精神療養院兩周，症狀包括幻聽，曾揚言要到緬因州薩可(Saco)的國民兵基地開槍掃射。