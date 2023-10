22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

緬因州 安德羅斯科金郡(Androscoggin County)25日晚間驚傳連續發生槍擊 ,槍手至少在三個地點開槍掃射,至美東時間晚間10時半仍在逃,警方以大範圍展開搜捕。槍擊案發生後,路易斯頓(Lewiston)與鄰近的奧本(Auburn)宣布進入封鎖(lock down);當地媒體報導,槍手持AR-15攻擊式步槍行凶,至少造成22人死亡,約60人受傷。警方已公布槍手身分訊息,涉嫌開槍掃射的是40歲的Robert Card。

The suspected mass-shooter in Maine is Robert Card pic.twitter.com/g4cXP68HOX