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22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

記者顏伶如／即時報導
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

緬因州安德羅斯科金郡(Androscoggin County)25日晚間驚傳連續發生槍擊，槍手至少在三個地點開槍掃射，至美東時間晚間10時半仍在逃，警方以大範圍展開搜捕。槍擊案發生後，路易斯頓(Lewiston)與鄰近的奧本(Auburn)宣布進入封鎖(lock down)；當地媒體報導，槍手持AR-15攻擊式步槍行凶，至少造成22人死亡，約60人受傷。警方已公布槍手身分訊息，涉嫌開槍掃射的是40歲的Robert Card。

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警方表示，從初步跡象研判，槍擊案與恐怖主義無關。

路易斯頓居民約3萬6000人，是緬因州第二大城，位於波特蘭(Portland)北部約36哩。

安德羅斯科金郡警長辦公室25日晚間在臉書(Facebook)發文指出，警方正在調查多起槍擊案，呼籲所有店家立即進入封鎖或關門。緬因州州警則表示，接獲報案指出，路易斯頓有槍手正在作案，民眾應留在家裡並鎖門，若發現可疑人物則打911電話報警。

➤➤➤緬因州連環槍擊案：「全美最安全的州」恐怖一夜 已知22死

路易斯頓太陽報(Sun Journal)報導，路易斯頓警察局發言人聖勞倫(Derrick St. Laurent)說，警方在晚間7點15分接獲報案指出「空閒娛樂」(Sparetime Recreation)保齡球館發生槍擊。

警長辦公室公布影像畫面顯示，身穿黑色野戰褲及棕色上衣的白人男子，晚間7時15分左右進入保齡球館，男子帶著一把AR-15步槍及雷射瞄準器。

警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

警方後來在8時15分又接獲報案指出，薛曼吉酒吧及燒烤店(Schemengee's bar and grill)以及一處沃爾瑪(Walmart)出貨中心都傳出槍擊事件。

由於搜捕行動正在進行中，警方呼籲所有路易斯頓以及奧本居民都留在家裡不要出門。當地醫院緊急啟動大規模槍擊案因應機制。

白宮指出，拜登總統已經聽取路易斯頓大規模槍擊案的簡報，主管機關將持續對拜登提供動態更新。拜登25日晚間的行程是晚宴款待澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)。

有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦調查局(FBI)波士頓分局發言人說，FBI已向緬因州地方主管機關表達願意提供人力與資源協助。

民主黨籍緬因州州長珍納特‧米爾斯(Janet Mills)表示，已經聽取槍擊案的簡報。

路易斯頓警方公布疑似槍手使用的白色旅行車(station wagon)照片，並說車輛保險桿為黑色。

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緬因州發生16死槍案的路易斯頓(Lewiston)位於波特蘭以北約哩處，是緬因州第二大城市。（截自谷歌地圖）
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緬因州大規模槍案發生的兩處地點，一處是Schemengees Bar and Grille 燒烤店，一處是 Sparetime Recreation保齡球館，兩地車程約十分鐘。（取自谷歌地圖）

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