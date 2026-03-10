冷凍蔬菜沒營養？ 營養師：3大好處不輸新鮮菜 但最忌「這件事」

冷凍蔬菜是方便又營養的加工食品；示意圖。（123RF）

現代人工作繁忙，一把冷凍蔬菜下鍋，快速又方便。有些人好奇：冷凍蔬菜到底有沒有營養？台灣長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖表示，冷凍蔬菜經過急速冷凍的冷鏈技術處理，鎖住膳食纖維、礦物質和纖維素等，營養含量與新鮮蔬菜幾乎沒差，甚至優於存放多天的新鮮蔬果。

徐佳靖指出，國人飲食習慣逐漸改變，外食、外送文化漸盛，自己下廚也希望縮短食材備料時間，冷凍蔬菜只要進行復熱，即可輕鬆享用。方便之餘，冷凍蔬菜也有不少優點，例如經過檢驗且完整清洗後切好冷凍，減少菜梗等廚餘。再加上易於保存、價格實惠，遇到風災蔬菜量採收短少時，冷凍蔬菜的價格穩定。

徐佳靖提醒，冷凍蔬菜大多已高溫處理至八分熟或全熟，從冰箱取出後不必解凍即可烹煮。最好的方式為起鍋前再放入，不要烹調太久避免營養素流失，且口感也會變差。而如果放在室溫沒有馬上烹煮，甚至「反覆解凍」，容易滋生細菌、出水口感變差，營養也跟著流失。

常見的冷凍蔬菜，包括三色豆、花椰菜、毛豆仁、四季豆、菠菜、玉米粒、蘆筍等，適合快炒、微波、汆燙或蒸煮，加熱3至5分鐘即可食用，避免軟爛。徐佳靖說，紅蘿蔔、青豆仁、玉米組成的三色豆，被不少人視為「最雷配菜」，但營養價值驚人，富含膳食纖維、β-胡蘿蔔素，對眼睛保健很有幫助。

「三色豆營養價值高，如果接受度低，可以置換成玉米筍、毛豆、四季豆、甜椒、花椰菜等，同樣富含膳食纖維和蛋白質，能增加飽足感。」徐佳靖提醒，青豆仁與玉米皆屬於澱粉食物，如果當成配菜，應減少主食白飯的量，以避免熱量攝取過多，影響血糖。

在挑選挑冷凍蔬菜方面，徐佳靖建議，注意外觀完整、無結塊、無冰霜且包裝完整，並避開包裝內有大量冰晶、蔬菜結塊黏在一起、異常變色等。購買前也要檢查成分表，未調味、無食品添加物的產品較佳，並認明信譽良好的品牌或CAS標章。