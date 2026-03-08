怎麼吃才健康？20年經驗心臟科醫師公開三餐清單

心臟科醫師分享自己每日三餐內容。健康飲食示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Declan Sun）

根據國家衛生統計中心（National Center for Health Statistics）2025年的分析，美國成人和兒童在家攝取的熱量超過半數來自超加工食品，但超加工食品已被認定與健康頭號威脅的心血管疾病 相關，最新的飲食指南也建議避免食用高度加工的包裝食品、預製食品、即食食品等，包括洋芋片、餅乾和糖果等高鹽、高糖食品，並且每天食用至少三份蔬菜。一位經驗豐富的心臟科醫師分享自己每日三餐內容，選擇從大自然採收的原型食物，想遠離心血管疾病，最有效的方法就從飲食開始。

今日美國報（USA Today）報導，有超過20年看診經驗的心臟科醫師阿波利托（Renato Apolito）說，想維持健康體重、改善心臟與身體健康，最重要的是選擇優良飲食並提升營養價值，控制好體重可以降低高血壓、糖尿病、睡眠呼吸中止症等疾病的發生率。

阿波利托說，早餐他會選擇有機低脂牛奶搭配蛋白，準備起來很簡單，而且能在早晨維持飽足感，比起以往更偏向碳水化合物的飲食，這種偏高蛋白的飲食較不會引起餐後低血糖。中餐他會選擇蛋白質豐富的豬大里肌或雞胸肉，搭配大量蔬菜。

阿波利托說，晚餐他通常會自己煮綠色蔬菜與瘦蛋白質，因為他的父母來自義大利，所以偶爾也會煮些義大利麵。至於點心，他會選擇黑巧克力、黑巧克力杏仁、蜂蜜果乾或優質冰淇淋，重點是確保為食材天然、簡單，因為加工食物充滿添加糖與鹽，對健康不利。

阿波利托說，想降低壞膽固醇，要多吃綠色蔬菜與各種纖維豐富的蔬果，菠菜、青花菜、莓果、胡蘿蔔都可以，選擇原型食物和瘦蛋白質比加工肉品健康得多，因為培根、香腸等加工肉品含有大量的鈉和防腐劑，被認為與心臟疾病相關。現今社會充斥太多不健康的加工食品，他建議像農夫一樣，選擇更多當季、當地採收的天然食物。