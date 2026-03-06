華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

我的頻道

世界新聞網／輯
網友分享在美東城市自炊花費。圖為Whole Foods超市。示意圖，非新聞事件圖。(路透)
美國物價相當高，若餐餐外食，對經濟而言無疑是一大負擔。小紅書一名華人網友「炸醬麵不加麵」以「兩人禁外食、自炊伙食費每月900美元」分享住在新澤西的生活開支，引發大量討論。「炸醬麵不加麵」表示，半年前開始健身後調整飲食，刻意減少大油大鹽，改以自炊為主，1、2月僅1至2次外出餐廳用餐，午餐也多自備帶去上班，飲食結構較簡單清淡，對整體支出影響明顯。

「炸醬麵不加麵」公布採買方式，稱大多「一週採買一次」，主要跑3個通路分工：好市多(Costco)買高蛋白、低脂食材；Whole Foods補有機新鮮水果；Weee或99 Ranch採購中式蔬菜。她也強調幾乎不買零食與飲料，認為這類品項長期最容易推高帳單，並稱目前做法並非極限省錢，而是「可持續且健康」的選擇。

貼文吸引逾200則留言，不少人直覺反應「900元其實偏高」，有人直言自己在德州等地「人均250至300元就能吃得很豐盛」。但也有人認為在美東、西岸大城市物價下，900元屬合理範圍，尤其該網友常去Whole Foods、又偏好高品質蛋白質，「牛排一塊就30美元」，花費自然上升。

面對爭議，「炸醬麵不加麵」回應支出較高主因是「高蛋白飲食」，包括鮭魚、牛肉、蝦多買Costco大包裝，雞蛋每天吃4顆，另有蛋白粉每月約60美元；並坦言在不買飲料零食的前提下仍要900元，顯示食材品質與營養取向會拉開差距。留言區也延伸到「有機是否必要」的討論，有營養師網友表示自己在食物上不省，會選放牧蛋、air chilled雞肉、有機奶與蔬果，認為少外食就能兼顧品質；也有人建議改去Aldi或Trader Joe’s可再省一筆。

世報陪您半世紀

好市多 新澤西 Costco

好市多皮塔餅掀搶購 華人配雜菜湯吃狂讚「有媽媽味」

不想吃太多肉 這一酸甜水果也能補充蛋白質

空氣炸鍋「乾鍋花椰菜」調味秘方曝 居家小酌快速上桌

嘴饞又怕胖 營養師推薦好市多必買這1最佳減肥零食

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

