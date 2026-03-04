車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

車子使用多年後，難免會開始出現或大或小的故障，此時該花錢維修還是乾脆換新車，可能讓許多車主感到為難。一方面維修費用年年攀升，而新車價格仍然居高不下，有些車主寧可繼續維修舊車，不過維修費高到一個臨界點，修車就不再划算。因為無法斷定新車或二手車 比較好，建議考慮自身儲蓄、貸款 、工作穩定和理財目標再做決定。

Moneywise報導，在美國，重大維修的價格可能貴得嚇人，例如更換正時皮帶（Timing belt）要價880元以上，換變速箱需要6000元以上，而換引擎則需要2000到1萬元，足以讓人考慮換新車，但新車平均價格為5萬元，根據汽車研究機構Edmunds的調查，有22%的買家需要長期貸款才買得起車，即使如此每五輛新車就有將近一輛每月需付1000元或以上，而二手車雖然價格較低，但因為需求居高不下，價格也不會便宜太多。

Edmunds消費者洞察分析員尹喬瑟夫（Joseph Yoon，音譯）說，最佳做法是在自己能負擔的範圍內購買最好的車，不論新車或二手車皆可，新車或二手車一定比較好的時代已經過去了。

想知道何時車輛已不值得維修，可以從比較車子目前市價與維修費用開始，透過CARFAX、CarGurus、Edmunds、J.D. Power/NADA Guides、Kelley Blue Book等平台查詢車輛價值，，如果單次維修費接近甚至超過車輛價值的50%，此時就該換車。除此之外，也要考慮後續其他可能的維修，因為高里程數的車經常面臨懸吊系統、冷卻系統、引擎等大項目維修，提前規劃可避免意外狀況發生。

以每月養車開銷計算，一整年的維修費有可能與購買可靠的二手車差不多。另一方面，如果現金流吃緊，貸款買新車反而會對預算形成壓力。可靠性是另一項要考量的重要因素，故障多次的舊車可能隱藏拖吊費、耽誤工作、另外租車、心理壓力等成本，對於需要開車上班、接送小孩或長途通勤的人來說，買新車或許能降低意外開銷與心理壓力。

如果維修並不頻繁，而且可以預測時程，繼續開舊車可能比較划算，沒有新車貸款更能存錢或償還其餘債務；很多財務策劃師也表示有一輛付清貸款的車子是降低每月開銷的最有效方法之一。在決定買新車前，應考慮自己的緊急預備金、工作穩定度和理財目標，計算買車或維修費是否影響到退休基金和其他重要支出，避免養車上路卻讓財務脫軌。