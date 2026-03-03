「蜜桃成熟時」李麗珍近照曝光 60歲凍齡到犯規

我的頻道

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

記者陳穎／即時報導
李麗珍過去青春可人，現在多了成熟韻味。(摘自小紅書)
昔日香港影壇女神李麗珍近日驚喜現身社群平台小紅書，60歲的她狀態極佳，凍齡外貌掀起熱議。大批網友湧入留言區回憶她當年在影壇的風華歲月，直呼「歲月從不敗美人」。不少影迷更翻出她年輕時的舊照，感嘆在美女如雲的8、90年代，她依舊是無可取代的存在。

她在「開心鬼」系列中的清新模樣，以及在「蜜桃成熟時」裡展現的性感魅力，都是很多人的青春回憶。年輕時的她擁有一雙靈動大眼與圓潤臉龐，氣質清純卻不失靈氣，被封為「初戀臉」代表。粉絲形容，她的美不是張揚豔麗，而是一種自然純真的氣息，揉合天真與性感的「純欲風」，至今仍令人難忘。

17歲那年，李麗珍因出眾氣質在街頭被星探發掘，從廣告起步迅速走紅，隨後接演電影嶄露頭角，成為80年代香港影壇最具代表性的青春女星之一。

李麗珍許久未公開露面，狀態依然極佳。(摘自小紅書)
在事業如日中天之際，李麗珍並未停留在「清純玉女」形象，而是勇敢轉型，挑戰不同類型角色。儘管一度引來外界質疑，她仍以實力證明自己。1999年，她憑藉電影「千言萬語」奪下第36屆金馬獎最佳女主角，成功摘后，為演藝生涯寫下高峰篇章。

隨著香港電影黃金年代逐漸落幕，李麗珍選擇淡出螢光幕，將生活重心轉向家庭。多年後再度現身社群，她展現的是歷經歲月沉澱後的從容與自信。沒有過度修飾的自然狀態，反而更顯溫潤優雅。

