不愛打掃可試懶人做法 靠這幾招睡覺時就完成家中清潔

世界新聞網／輯
專門測試清潔產品的生活新聞記者Danielle Amato說她不喜歡打掃，她善用一些清潔特性讓部分清掃工作在她睡覺時完成。掃地機器人示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kowon vn）
專門測試清潔產品的生活新聞記者Danielle Amato說她不喜歡打掃，她善用一些清潔特性讓部分清掃工作在她睡覺時完成。掃地機器人示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kowon vn）

每日郵報（Daily Mail）的生活新聞記者丹妮爾（Danielle Amato）的工作之一是測試清潔產品，但她說自己雖以此為生，卻不喜歡打掃或做家事，不過家事不能不做，因此這些年來他發展出一套自己的清潔方式，能付出最少力氣就獲得最大收穫，甚至讓房子在她睡覺或做其他事情時「自己清理」，完全不會占用她晚上和周末的休息時間，她在每日郵報的報導分享她省力又有效率的清潔妙招。

首先是善用掃地機器人。丹妮爾說她有無線吸塵器也有掃地機器人，她偏好使用掃地機器人，不但可以安排打掃時程，她只需要在睡前開啟機器，它就會四處清掃直至沒電或掃完指定路線，接著機器還會自己返回充電座充電，且掃地機器人通常很安靜，可以放心在睡覺時使用。

另一件丹妮爾會在夜晚做的家事是清潔馬桶和疏通下水道，這兩項工作都需要噴清潔劑後靜置一段時間，因此睡覺時是最佳時段。丹妮爾說她家有三間浴室，她每周會有一次在睡前在馬桶用點漂白水，隔天早上只要沖個水就會得到閃亮亮的馬桶，驚人地有效。

丹妮爾說，她在馬桶加漂白水時，若有需要，她也會在排水孔加水管疏通劑，她家的頭髮特別多，清潔起來更費力，但他在睡前放清潔劑後整個工作變得輕鬆許多。

水垢會讓任何東西看起來比實際髒十倍，去除水垢也非易事，與其使用強力清潔劑，丹妮爾說她用一塊薄抹布或廚房紙巾泡在清潔醋中，接著用來擦拭水龍頭和水槽塞，在睡覺時靜置，隔天水垢都消失了，不過若水龍頭和塞子表面有塗層就不適用這方法，因為強酸會破壞塗層。

丹妮爾說，她喜歡在夜間進行的最後一項工作是清洗洗衣機和洗碗機，她會在睡覺時使用清潔劑進行內部清潔，需要手動的深度細部清潔則留到大掃除時才做。

丹妮爾說，不是每件家事都適合在睡覺時進行，有些清潔還是需要有人看著。第一是氣炸鍋清潔，要避免噴上清潔劑後就浸泡過夜，因為有些清潔劑腐蝕性很強，浸泡時間太長恐損壞表面的不沾鍋塗層。

鑄鐵鍋也是，無論你把食物煮得多焦多恐怖，那些煮壞的食物都不能浸泡過夜，會讓鑄鐵鍋生鏽，到時候損失的不只晚餐，還有一個鍋子。不能用清潔劑浸泡或靜置過夜的還有木製砧板和餐具，木材長時間受潮會變形，餐具外表的塗層若沒有妥善保養也會受損。

