博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

自稱是博士候選人的TikTok網紅以化名Nope Brigade在網路上求救，說自己和伴侶不堪沉重生活成本從美國逃到加拿大，結果發現加國的房價成本比洛杉磯還可怕。

生活成本危機仍是美國社會當前的問題之一，自稱是社會學博士候選人的學者布里蓋德（Nope Brigade）不堪美國高昂的生活成本而「逃」到加拿大 ，卻發現當地的住房成本甚至比洛杉磯 更為嚴峻，但她因為簽證無法工作，目前只能靠老本過活，讓她急得在網路上求救，希望能找到房價合理的住房。

Moneywise報導，布里蓋德是一名有超過14萬位追蹤者的TikTok網紅，她近日在TikTok影片中表示，自己是一名極右翼學者，她和伴侶及一隻貓和一隻狗離開美國來到加拿大，結果發現經濟壓力並沒有得到緩解，更說住房壓力是最大挑戰。

布里蓋德並未透露自己和伴侶的真名，也不透露兩人就讀的學校，但他們在YouTube頻道的自我介紹上寫他們是社會學博士候選人。

布里蓋德說，當地的住房危機比美國更糟，她在洛杉磯住了六年，從沒遇過這麼高的房租，她說他們離開美國時一路往北，希望能搬到離家人所在的西岸越近越好，因此他們現在在英屬哥倫比亞，更精確地說是在大溫哥華地區的英屬哥倫比亞省99號公路附近。

報導指出，布里蓋德選擇的地區是加拿大最貴的地區之一，溫哥華被認為是加拿大最貴的城市之一，房價和生活成本也是全球最貴的城市之一。

但布里蓋德的情況更複雜，她和伴侶因為都持停留簽證所以無法工作，現在靠之前在美國存的錢生活，但金額不多，她因此在網路上求救，表示他們需要免費或低於市場行情的兩房房屋，如果他們找不到住的地方就必須離開，但他們無處可去。

布里蓋德的影片在網路引發討論，累積超過七千個讚和超過五千則回覆；一名網友說他的薪水不低但也無法負擔溫哥華的生活成本，因此他現在住在亞伯達省，還有人批評布里蓋德沒有先做功課就貿然離開美國，酸布里蓋德「我以為博士候選人夠聰明，會在搬家前先了解要前往地點的狀況」。

溫哥華的房市最近有些降溫，但仍稱不上可負擔，今年1月大溫哥華地區所有住宅物業的MLS 房屋價格指數（MLS Home Price Index）綜合基準值為110萬1900加幣（約80萬6780美元），房租平均為一個月2650加幣（約1940美元），而Zillow的數據顯示洛杉磯的平均房價為93萬3111元，房租平均為2700元。

而生活成本可負擔性不只和房價有關，和收入也有極大關聯。溫哥華居民的平均年薪為6萬9513加幣（約5萬895美元），而洛杉磯居民平均年薪為6萬9838元。這意謂著對收入普通的人來說，在這兩個城市擁房是遙不可及的夢想，因此不只布里蓋德，當地很多居民可能也為住房而掙扎及面臨龐大經濟壓力，因此增強財務韌性變得很重要。

如果想改善財務狀況，了解每個月錢都花到哪裡去是很關鍵的一步，可以記錄自己30天的開銷並分為必要支出和可自由支配開支如外食、娛樂、購物等，幫助自己削減不必要的開銷。

生活成本高的時候，建立財務緩衝是個好習慣，能抵禦突發狀況的衝擊。個人理財專家拉姆齊建議，應急基金的規模應足以應付三到六個月的生活開支，最重要的是持之以恆，一點一滴地積累，直到安全網逐漸成形。