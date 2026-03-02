義竊賊闖空門偷走一盒「金塊」　屋主傻眼：那是我的腎結石

我的頻道

TVBS新聞網／編輯廖嘉嘉報導
義大利一名竊賊偷走了一個疑似裝有黃金的盒子，沒想到屋主表示，裡面裝的是兩顆腎結石。(圖／AI生成)
義大利一名竊賊偷走了一個疑似裝有黃金的盒子，沒想到屋主表示，裡面裝的是兩顆腎結石。(圖／AI生成)

義大利近日發生一起荒唐入室行竊案。小偷在闖空門後，偷走了一個看似裝有黃金的盒子以及一些紙鈔，沒想到盒子中的「黃金」實為屋主的腎結石。據屋主說法，此次財損共不到150歐元（約177美元）。

這起荒唐的偷竊案發生在義大利東北部的小鎮波代諾內（Pordenone），綜合外媒報導，遭竊屋主15日回家後，發現住家遭闖空門，小偷疑似是從陽台闖入他家行竊，但沒有找到值錢物品，所以僅帶走一個看似裝有金塊的盒子，與一些美金與紙鈔。

對於盒子遭竊，作為屋主的義大利媒體「威尼托信使報」（Messaggero Veneto）前副主編拉戈尼亞（Giuseppe Ragogna）並未感到憤怒或難過，因為盒中裝的並不是黃金，而是從他身上取出來的2塊腎結石。

拉戈尼亞在接受採訪時表示：「我把剛送去化驗的腎結石放在一個小盒子裡，竊賊肯定覺得這些結石有點價值。」他也補充說，為了避免小偷闖空門，因此家裡從不存放任何貴重物品，如珠寶、現金等。

拉戈尼亞也表示，此次小偷帶走他的腎結石與一些美金、英鎊等現金，總財損約不到150歐元。

