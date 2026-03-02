我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

華母助自閉症兒獲飛行執照 遇空中險情也不放棄

原來一直用錯方法？她實測網路爆紅「慢速吸塵」效果驚人

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
記者實測網路流行的慢速吸塵法，發現地板清得更乾淨。清潔示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Anete Lusina）
記者實測網路流行的慢速吸塵法，發現地板清得更乾淨。清潔示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Anete Lusina）

現代人生活忙碌、追求效率，吸塵器讓清掃更輕鬆，如果住在單人套房內，看似花個五分鐘就能打掃整個空間，但居家專欄記者赫什（Sophie Hirsh）近期發現網路上興起一種稱為「慢速吸塵」（slow vacuuming）的另類方法，意識到自己過去的清理方式可能是錯的，決定親自測試，結果發現地板清得更乾淨。

Parade Home & Garden報導，赫什說，慢速吸塵顧名思義就是刻意放慢吸塵器清理的速度，如此一來能吸起更多的灰塵與毛髮，代表同一處不需要來回清好幾次才能清乾淨，或許也能減少使用吸塵器的頻率。Dyson的機械工程師麥奎（James McCrea）表示，慢速吸塵需控制每秒最多吸20英寸的地面，如果速度太快，吸塵器會來不及吸起途中所有的髒汙，因此很可能需要來回吸好幾次。

赫什說，她從沙發前最常經過、也最髒的白地毯開始測試慢速吸塵法，先在地毯左側以傳統方法快速吸過一遍，雖然吸起部分髒汙，但還有很多肉眼可見的碎屑、灰塵與頭髮留在地上，所以她又來回多吸幾次，直到肉眼看起來乾淨。

赫什接著換成地毯右側以非常緩慢的速度吸地，每秒只吸5到10英寸的地面，她很快就發現吸塵器吸起地毯上所有髒汙，動作放慢讓更多空氣流過滾刷，有助於吸起更多灰塵，不需要來回清理同一處。

赫什說，她以前都會花五分鐘用吸塵器清理公寓，慢速吸塵雖然要花上十分鐘，但感覺整體更省力，慢速吸塵或許不僅是網路流行，或許更是正確使用吸塵器的方式，她以後都會採用這種方法吸地板。

@julietnewton00

I vacuum every single day and when I tell you, my vacuum has never been this full just from slow vacuuming!! Insane! #cleantok #clean #vacuum #cleanhome

♬ So Fresh, So Clean (Instrumental) - Outkast

▲ 影片來源：TikTok＠julietnewton00（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

世報陪您半世紀

上一則

「舊物兌現」成趨勢 淘汰衣物、3C產品回饋金最高上千美元

下一則

脾氣不好沒關係：3生肖女娶到超旺夫 她挑剔是為了生活品質

延伸閱讀

告別瘋狂刷洗 蒸氣清洗機輕鬆搞定浴室所有死角

告別瘋狂刷洗 蒸氣清洗機輕鬆搞定浴室所有死角
蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它

蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它
棉絮堵塞烘衣機效能降一半 這款清潔神器輕鬆搞定

棉絮堵塞烘衣機效能降一半 這款清潔神器輕鬆搞定
報紙擦窗、撢子除灰塵...這6個祖傳清潔法該淘汰了

報紙擦窗、撢子除灰塵...這6個祖傳清潔法該淘汰了

熱門新聞

無須清潔劑和海綿，烘焙紙也能輕鬆去除水垢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vladimir Srajber）

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

2026-02-27 20:25
近年汽車配備愈來愈齊全、多元，但不是每個配備都讓人滿意。示意圖。（圖／AI生成）

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

2026-02-22 23:28
示意圖。（取自123RF）

馬年「4生肖」不為錢發愁 事業成功、投資大賺、生活順風順水

2026-02-24 15:00
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

2026-03-01 23:25
部分星座組合容易在愛情中形成「糾纏型關係」，甜蜜與衝突並存。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dương Nhân）

愛恨交織難放手 3組星座配對最易陷入「虐戀循環」

2026-02-25 22:25
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2026-02-23 00:40

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父