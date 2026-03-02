原來一直用錯方法？她實測網路爆紅「慢速吸塵」效果驚人

記者實測網路流行的慢速吸塵法，發現地板清得更乾淨。清潔示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Anete Lusina）

現代人生活忙碌、追求效率，吸塵器讓清掃更輕鬆，如果住在單人套房內，看似花個五分鐘就能打掃整個空間，但居家專欄記者赫什（Sophie Hirsh）近期發現網路上興起一種稱為「慢速吸塵」（slow vacuuming）的另類方法，意識到自己過去的清理方式可能是錯的，決定親自測試，結果發現地板清得更乾淨。

Parade Home & Garden報導，赫什說，慢速吸塵顧名思義就是刻意放慢吸塵器清理的速度，如此一來能吸起更多的灰塵與毛髮，代表同一處不需要來回清好幾次才能清乾淨，或許也能減少使用吸塵器的頻率。Dyson的機械工程師麥奎（James McCrea）表示，慢速吸塵需控制每秒最多吸20英寸的地面，如果速度太快，吸塵器會來不及吸起途中所有的髒汙，因此很可能需要來回吸好幾次。

赫什說，她從沙發前最常經過、也最髒的白地毯開始測試慢速吸塵法，先在地毯左側以傳統方法快速吸過一遍，雖然吸起部分髒汙，但還有很多肉眼可見的碎屑、灰塵與頭髮留在地上，所以她又來回多吸幾次，直到肉眼看起來乾淨。

赫什接著換成地毯右側以非常緩慢的速度吸地，每秒只吸5到10英寸的地面，她很快就發現吸塵器吸起地毯上所有髒汙，動作放慢讓更多空氣流過滾刷，有助於吸起更多灰塵，不需要來回清理同一處。

赫什說，她以前都會花五分鐘用吸塵器清理公寓，慢速吸塵雖然要花上十分鐘，但感覺整體更省力，慢速吸塵或許不僅是網路流行，或許更是正確使用吸塵器的方式，她以後都會採用這種方法吸地板。

▲ 影片來源：TikTok＠julietnewton00（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.