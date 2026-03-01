我的頻道

公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨

報稅時驚現已報稅？身分恐被盜 專家教你一招預防

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

世界新聞網／輯
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）
農曆春節象徵團圓與新的開始，當歡慶氣氛漸散，生活與事業也正式邁入全新節奏。年後不僅是收心的時刻，也是重新整裝、全力衝刺的起點，經過假期沉澱與思考，更能釐清目標，為未來擬定清晰方向。媒體「搜狐網」解析，年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，龍得貴人助攻、馬憑人脈拓財、猴靠智慧增值、豬遇福星高照，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。

生肖龍

農曆正月對生肖龍而言，是開啟好運的關鍵時刻。他們天生具備領導氣質與敏銳商業眼光，新春之際更易獲得貴人提攜，無論是重要合作還是關鍵專案，都可能帶來收入成長。同時善於把握時機，積極拓展人脈，在熱絡氛圍中為未來布局，奠定穩固基礎。

入夏後隨著環境轉佳，生肖龍事業再攀高峰。決策更精準、行動更果斷，財運隨之提升，正財穩定增長，偏財亦有驚喜，整體收穫豐厚可期。

生肖馬

生肖馬在農曆正月活力充沛、幹勁十足，憑藉熱情開朗與出色溝通力，在社交場合如魚得水。良好人脈為他們帶來多元財機，無論朋友牽線的兼職，或合作開拓的新管道，都讓收入穩步成長。同時勇於嘗試、敢於投資，在新春期間亦有亮眼表現。

入夏後運勢續旺，行動力與執行力同步提升，能迅速掌握市場脈動、擴展版圖。事業表現更受肯定，獎酬與收入隨之攀升，整體發展節節高升。

生肖猴

生肖猴聰明機敏、點子靈活，農曆正月更能發揮創意，在各領域尋找財機。無論以創新方式提升績效爭取獎金，或利用閒暇經營副業，都能帶來穩定收益。同時善於觀察市場動向，隨時調整策略，讓資源運用更有效率。

入夏後隨著景氣回溫，財運進一步走強。生肖猴能精準掌握趨勢，做出理性判斷與投資布局，使資產持續增值，收穫更加豐厚。

生肖豬

生肖豬在農曆正月福星高照，個性溫和善良，易獲貴人扶持。工作表現亮眼，深受上司肯定與同事認可，收入隨之提升；亦可能迎來意外之喜，如獎金或額外進帳，讓財務更添寬裕。

入夏後運勢續強，生活順遂、事業再有突破。財機增多，只要把握時勢、踏實努力，便能推動收入成長，讓財富穩步累積。

生肖運勢

更多
