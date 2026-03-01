也賣熱狗和披薩 Skechers加州暢貨中心內藏「山寨版」好市多美食區

我的頻道

世界新聞網／輯
鞋履品牌Skechers在其位於加州的最大工廠暢貨中心門市內開設和好市多美食區類似的美食小站，從販售的品項到菜單設計都被認為和好市多高度雷同。Skechers示意圖，非新聞事件門市。(路透)
鞋履品牌Skechers在其位於加州的最大工廠暢貨中心門市內開設和好市多美食區類似的美食小站，從販售的品項到菜單設計都被認為和好市多高度雷同。Skechers示意圖，非新聞事件門市。(路透)

好市多Costco）的美食區和賣場販售的商品一樣受歡迎，特別是經典1.5元的熱狗和汽水套餐，沒調漲過的價格非常親民。但正如不變的道理，成功和受歡迎的事物容易引起仿效，鞋履品牌Skechers深諳此道，他們位於加州的倉庫批發店開了一間和好市多美食區極為相似的小吃部，從販售的食品到菜單設計都和好市多高度雷同，吸引不少遊客前往一探究竟。

Food Republic報導，Skechers的美食小站（Food Spot）位於Skechers在加州加迪納（Gardena）最大的工廠暢貨中心，也是Skechers客流量最大的門市之一，顧客可以在窗口點餐，有戶外用餐區可以內用；美食小站不只部分品項如熱狗、披薩和霜淇淋和好市多的品項相似，不少顧客也認為在2023年開幕的美食小站，菜單的設計和外表也和好市多的相似，都有大大的照片和品項價格。

美食小站的幕後策畫者、Skechers的執行長格林伯格（Michael Greenberg）說美食小站運作良好，他很可能借鏡好市多，為的是引誘顧客多停留，讓他們覺得這並不只是一個快速購買的鞋店，而是一次共享和美味之旅。

好市多美食區和Skechers的美食小站主要的不同之一是Skechers使用知名品牌，例如他們的熱狗是Nathan's，巧克力焦糖聖代和吉拿棒的沾醬用的是鷹牌（Ghirardelli）的巧克力，使用加州史特勞斯家族乳品廠（Straus Family Creamery）的霜淇淋。此外美食小站還賣雙層安格斯牛肉起司堡、納許維爾辣脆雞三明治（Nashville Spiced Crispy Chicken sandwiches）、柑橘辣椒烤雞三明治（Citrus Chile Roast Chicken sandwiches）、原味薯條和蒜香帕馬森起司薯條等。

@lifehacksla

The worlds largest Sketchers Outlet has more than just lots of footwear. Hidden in the back is their own food court called the Food Spot. It looks just like Costcos with many of the same options and really affordable prices! #thefoodspot #sketchersfoodspot #gardena

♬ Lil Boo Thang - Paul Russell

▲ 影片來源：TikTok＠lifehacksla（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

在價錢上，好市多的價格仍較親民。美食小站的熱狗售價3.5元，好市多的才1.5元還有汽水，美食小站的臘腸披薩一片3.5元，好市多才1.99元，美食小站的漢堡、三明治、沙拉價格從7.00元到8.50元，但好市多的雞肉捲才3.99元，三明治和烤雞凱薩沙拉才6.99元；不過美食小站無須會員就可購買，但好市多嚴格執行會員制。

撇開品項和價格不說，美食小站值得一吃嗎？雙層牛肉堡、納許維爾辣雞三明治和薯條都被消費者大為稱讚，但Nathan's的熱狗則評價兩極，而大多數消費者則對披薩敬而遠之。

