加州夫婦花1.8萬元裝防水地板 才拖一次就膨脹起泡

世界新聞網／輯
拖地示意圖，非新聞當事者照片。(取材自Pixabay @Michal Jarmoluk)
拖地示意圖，非新聞當事者照片。(取材自Pixabay @Michal Jarmoluk)

加州夫婦蘇迪普(Sudeep Mehta)與蘇米提(Sumiti Mehta)在家中鋪設了價值1.8萬美元的層壓地板，商品由大型零售商販售並宣稱防水。然而，蘇迪普夫婦首次清潔地板時，多處膨脹並起泡。夫妻倆使用的清潔方式與零售商網站推薦一致，卻仍出現問題，零售商起初拒絕更換。此事凸顯，家居裝修商品與廣告承諾可能不符，尤其是昂貴工程時，消費者若未充分了解商品特性與維護方式，容易承擔額外風險。

據理財網站Moneywise報導，開始重大裝修前，務必仔細了解商品特性與保固條款。防水（waterproof）與抗水（water-resistant）地板有差別：防水地板可長時間接觸水仍保持乾燥，抗水地板僅能應付短時間溢水並須立即清理。閱讀細則、了解保固限制並遵循官方保養方式，有助避免保固失效或後續高額維修費用。

購買商品前可參考線上評論、詢問推薦及查詢Better Business Bureau評價。購買後應遵守安裝及保養指示，保留收據、保固文件及購買紀錄，必要時拍攝產品與安裝照片存檔。即便如此，仍可能出現問題，例如蘇迪普夫婦使用官方推薦清潔劑後，檢查報告顯示「製造相關問題」，但零售商檢查員則指稱「維護方式不當」。最終，零售商在媒體介入後才更換地板。

若產品出現問題或懷疑遭受虛假廣告，可在www.usa.gov/complaints查詢申訴資源及產品召回資訊。建議先嘗試與零售商解決，了解退貨政策與期限，並準備收據與保固文件。FTC建議說明問題並提出期望補救方式，如退款、維修、更換或商店抵用金，必要時可升級至經理或主管處理，並記錄聯繫過程。

若無法直接解決，可書面或電郵提出申訴，或透過評論論壇與社群媒體引起關注，法律禁止公司威脅或懲罰真實評論。若仍無法解決，可聯繫州消費者保護辦公室、Better Business Bureau或消費者組織，如Call for Action與Consumer Action。對較低價商品，也可選擇小額索賠法庭或透過調解、仲裁方式解決。

