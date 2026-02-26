告別瘋狂刷洗 蒸氣清洗機輕鬆搞定浴室所有死角

使用蒸氣清洗機可以清潔浴室中許多難以觸及的角落。浴室示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Lisa Anna）

想要有效率地清理浴室，與其在架子上擺滿各式各樣的專用清潔劑，不如選擇一種多功能的清理工具。蒸氣清洗機雖然並非全新的科技產品，但近年來因為用途多樣，變得更受歡迎。不論是馬桶各處縫隙、地板溝槽或是沐浴設備，混合熱水與壓力的蒸氣清洗機可以清潔浴室中難以觸及的角落。

House Digest報導，使用前需要注意，有些材質並不適合蒸氣清洗，首先是多孔、無防水、超耐磨木地板（laminate flooring）等物質無法承受蒸氣清洗產生的水氣，每款蒸氣清洗機不盡相同，建議參考製造商的指引，瞭解清潔、使用與保養方法。以下是浴室各角落使用蒸氣清洗機清理的要領。

1. 鏡子

牙膏、水漬和護髮產品等都會在浴室鏡面留下痕跡，幸好蒸氣清洗機可以省去手動費力擦洗，讓鏡子重返光亮如新，記得遵守使用指引，避免清潔過程鏡子溫度過高或反覆改變導致破裂，因為蒸氣清洗會使溫度上升，所以不要用於清洗很快就會接觸低溫環境的鏡子。

2. 常接觸區域

除了清除看得見的灰塵與汙垢，蒸氣清洗機也能消毒浴室內時常接觸、大掃除卻容易忽視的角落，如門把、抽屜把手。清洗後記得擦掉多餘的濕氣，零件既恢復光亮又不會留下水漬。

3. 護壁板（Baseboard）

清理護壁板可能是件麻煩的工作，需要彎下來刷洗牆上的灰塵、毛髮、皂垢等髒汙，使用蒸氣清洗機可以輕鬆沖洗掉灰塵，無須像傳統方式費力清理，護壁板也能恢復潔淨。

4. 淋浴門

許多人捨棄有框沐浴門的最主要原因之一就是難以清理，但即使是無框沐浴門也會累積硬水垢，讓玻璃變髒。蒸氣清洗機可以有效對付頑固的汙垢，處理玻璃時要注意溫度，如同先前清洗鏡子時一般；另外要使用蒸餾水，避免產生意外的外觀瑕疵。

5. 蓮蓬頭

當蓮蓬頭水流變小或表面有明顯汙垢時，代表該清理了。深層清理通常會浸泡醋酸，但日常保養使用蒸氣清洗機效果也很好。不過由於蒸氣清洗機可以達到很高的溫度，清洗時要小心，以免損壞蓮蓬頭。

6. 水龍頭

蒸氣清洗機可以清洗浴缸、水龍頭上難以觸及而積累硬水汙垢的位置，搭配刷頭配件能清除水龍頭上特別頑固的汙漬，且不會殘留異味或瑕疵。只是如果水龍頭含有不耐熱的塑膠，清洗時需要注意溫度。

7. 地板

無須為了清理地板購買蒸氣拖把，只要使用蒸氣清洗機處理護壁板和沐浴設備時，一同清洗地板即可；如果浴室比較大，清洗整片地板十分耗時，挑重點清洗會更實際。不過清洗前要檢查地板材質是否能承受清洗帶來的濕氣。

8. 溝槽

刷洗細小的溝槽內卡住的灰塵很麻煩，透過蒸氣清洗機以加熱、加壓的水清潔，能省去尋找適合的小刷子費力刷洗每寸溝槽的過程。雖然蒸氣就能應對大部份的狀況，但如果需要更強的清洗效果，不妨選擇一款配有多種配件的工具。

9. 浴缸

布滿髒汙的浴缸實在讓人難以放鬆泡澡，蒸氣清洗機可以清除化學清潔劑無法去除的汙垢，或者可以在泡澡前用高溫蒸氣為浴缸快速消毒。

10. 洗手檯

洗手檯是細菌繁殖的熱點，需要仔細消毒清潔，使用蒸氣清洗時，要注意各種可能藏有細菌髒汙的角落，例如洗手檯邊緣和排水口周圍。

11. 馬桶

蒸氣清洗可以深入馬桶一帶難以觸及的位置進行清潔與消毒，而且馬桶內外都可以使用蒸氣清洗，記得清潔馬桶座圈和底座的接縫處，以及其他一開始可能想不到的位置。

▲ 影片來源：TikTok＠sweetandtidy_（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.