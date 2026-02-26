我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購華納

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

2026年燃油效率最佳油電混合車前四名 現代或豐田誰更划算？

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年燃油經濟性最佳的四款車分別為豐田Prius、現代Elantra、豐田Camry和現代Sonata。圖為2026年款豐田Camry。(豐田汽車／美聯社)
2026年燃油經濟性最佳的四款車分別為豐田Prius、現代Elantra、豐田Camry和現代Sonata。圖為2026年款豐田Camry。(豐田汽車／美聯社)

混合動力車的燃油經濟性比燃油車更佳，有些油電混合車單靠一加侖的汽油就能航行50英里以上，選擇燃油經濟性佳的混合車每年燃料費可以省下數百美元。當前市場上燃油經濟性最佳的混合車品牌為豐田Toyota）與現代（Hyundai）。豐田在過去數十年努力成為混合車的龍頭，讓銷售最好的Camry等車系成為混合車的標竿，現代則緊追其後，許多車款都有具競爭力的替代選擇。

今日美國報（USA Today）報導，2026年平均綜合油耗最佳的前四名為每加侖57英里的豐田Prius、每加侖54英里的現代Elantra、每加侖51英里的豐田Camry和現代Sonata。Sonata與重新設計的Camry一併成為燃油效率最高的中型車，往上是燃油效率第二名的小車Elantra，第一名為重新設計的Prius，成為混合車領域的代表車款，作為第一款量產型混合車為競爭者開創道路。

現代Sonata混合車在市區每加侖里程數達47英里、高速公路可達每加侖56英里，歸功於13.2加侖的油箱，這款車的續航里程可達686英里，起始價為2萬9200美元而且有三種款式，可產生192馬力。這款中型混合車在駕駛體驗與後排空間可能不是最好的選擇，但價格實在，而且是2026年市面上所有新車裡續航里程最高的車款。

2026年款的豐田Camry混合車在市區每加侖里程數達52英里、高速公路可達每加侖49英里，油箱容量為13加侖，所以滿油箱可以續航676英里，有五種款式並可產生225馬力，起始價為2萬9100美元，比Sonata稍微便宜一些。汽車雜誌MotorTrend的評論表示，Camry駕駛體驗良好、配備現代化又完善，平衡性佳且價格實惠，有望對2026年的銷售數據產生巨大影響。

現代Elantra小型混合車在市區每加侖里程數達51英里、高速公路則達58英里，配備11加侖的油箱，加滿後續航可達638英里。起始價為2萬5420美元，有三種款式，可產生139馬力，在該類別的市場上不算亮眼。這款車有豐富的標準配備，車內空間也很寬敞，但最大缺點是加速無力、內裝品質比不上競爭車款。

2026年款的豐田Prius混合車在市區每加侖里程數達57英里、高速公路則達56英里，配備11.3加侖的油箱，最大續航里程可達644英里，起始價為2萬8550美元，有八種款式可選，可產生194馬力，比起先前車款是一大進步。2023年第五代的Prius混合車整個重新設計，解決幾個主要缺陷，如視覺上變得更吸引人、馬力更強。

這兩大品牌證明現代混合車不需要為了燃油效率犧牲外觀、價格與駕駛體驗。

世報陪您半世紀

豐田 Hyundai Toyota

上一則

咖啡5年漲47% 迫使早餐「買1杯」習慣改變

延伸閱讀

2026年度最佳車款 這台被評CP值「頂上加頂」

2026年度最佳車款 這台被評CP值「頂上加頂」
退休後憂存款見底？專家提醒比起「算餘額」更重要的事

退休後憂存款見底？專家提醒比起「算餘額」更重要的事
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
「衛生紙捲筒」種植物好處多 但犯1錯誤反而易枯萎

「衛生紙捲筒」種植物好處多 但犯1錯誤反而易枯萎

熱門新聞

命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2026-02-23 00:40
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25
近年汽車配備愈來愈齊全、多元，但不是每個配備都讓人滿意。示意圖。（圖／AI生成）

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

2026-02-22 23:28

超人氣

更多 >
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了
華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼