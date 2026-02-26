2026年燃油效率最佳油電混合車前四名 現代或豐田誰更划算？

2026年燃油經濟性最佳的四款車分別為豐田Prius、現代Elantra、豐田Camry和現代Sonata。圖為2026年款豐田Camry。(豐田汽車／美聯社)

混合動力車的燃油經濟性比燃油車更佳，有些油電混合車單靠一加侖的汽油就能航行50英里以上，選擇燃油經濟性佳的混合車每年燃料費可以省下數百美元。當前市場上燃油經濟性最佳的混合車品牌為豐田 （Toyota ）與現代（Hyundai ）。豐田在過去數十年努力成為混合車的龍頭，讓銷售最好的Camry等車系成為混合車的標竿，現代則緊追其後，許多車款都有具競爭力的替代選擇。

今日美國報（USA Today）報導，2026年平均綜合油耗最佳的前四名為每加侖57英里的豐田Prius、每加侖54英里的現代Elantra、每加侖51英里的豐田Camry和現代Sonata。Sonata與重新設計的Camry一併成為燃油效率最高的中型車，往上是燃油效率第二名的小車Elantra，第一名為重新設計的Prius，成為混合車領域的代表車款，作為第一款量產型混合車為競爭者開創道路。

現代Sonata混合車在市區每加侖里程數達47英里、高速公路可達每加侖56英里，歸功於13.2加侖的油箱，這款車的續航里程可達686英里，起始價為2萬9200美元而且有三種款式，可產生192馬力。這款中型混合車在駕駛體驗與後排空間可能不是最好的選擇，但價格實在，而且是2026年市面上所有新車裡續航里程最高的車款。

2026年款的豐田Camry混合車在市區每加侖里程數達52英里、高速公路可達每加侖49英里，油箱容量為13加侖，所以滿油箱可以續航676英里，有五種款式並可產生225馬力，起始價為2萬9100美元，比Sonata稍微便宜一些。汽車雜誌MotorTrend的評論表示，Camry駕駛體驗良好、配備現代化又完善，平衡性佳且價格實惠，有望對2026年的銷售數據產生巨大影響。

現代Elantra小型混合車在市區每加侖里程數達51英里、高速公路則達58英里，配備11加侖的油箱，加滿後續航可達638英里。起始價為2萬5420美元，有三種款式，可產生139馬力，在該類別的市場上不算亮眼。這款車有豐富的標準配備，車內空間也很寬敞，但最大缺點是加速無力、內裝品質比不上競爭車款。

2026年款的豐田Prius混合車在市區每加侖里程數達57英里、高速公路則達56英里，配備11.3加侖的油箱，最大續航里程可達644英里，起始價為2萬8550美元，有八種款式可選，可產生194馬力，比起先前車款是一大進步。2023年第五代的Prius混合車整個重新設計，解決幾個主要缺陷，如視覺上變得更吸引人、馬力更強。

這兩大品牌證明現代混合車不需要為了燃油效率犧牲外觀、價格與駕駛體驗。