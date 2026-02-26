橫跨650光年 ALMA望遠鏡捕捉銀河系核心巨大影像曝光

我的頻道

編譯梁采蘩／即時報導
這張影像標示出銀河系核心區域「中央分子帶」的位置。該區富含濃密且結構複雜的氣體雲團。科學家首度得以細緻觀測銀河中心，當地的恆星形成活動可能為理解宇宙起源提供關鍵線索。（美聯社）
這張影像標示出銀河系核心區域「中央分子帶」的位置。該區富含濃密且結構複雜的氣體雲團。科學家首度得以細緻觀測銀河中心，當地的恆星形成活動可能為理解宇宙起源提供關鍵線索。（美聯社）

智利一座天文望遠鏡以前所未有的細節，捕捉到銀河系核心恆星誕生氣體的旋轉壯麗景象。美聯社報導，歐洲南方天文台25日公布影像，聚焦於一片橫跨超過650光年的冷宇宙氣體區域。這些氣體與塵埃雲圍繞著銀河正中央的超大質量黑洞。一光年約為9.7兆公里。

這是位於地球最乾燥地區之一，智利阿塔卡瑪沙漠的ALMA天線陣列迄今拍攝到的最大規模影像，長度相當於三輪滿月並列於天空。影像透過整合多次獨立觀測，呈現單一視角無法涵蓋的廣闊區域與細節，技術突破意義重大。

利物浦約翰摩爾斯大學研究主持人朗莫爾（Steve Longmore）表示，透過研究這片所謂的「中央分子帶」（Central Molecular Zone）中的恆星形成過程，天文學家能更深入理解星系如何演化。中央分子帶是一處極端且高度混亂的環境，類似宇宙早期條件，為研究星系如何演化、以及恆星在原始宇宙環境中形成，提供獨特線索。

歐洲南方天文台研究團隊成員巴恩斯（Ashley Barnes）在聲明中說：「這是一個充滿極端條件的區域，肉眼無法看見，如今卻以驚人的細節呈現在我們眼前。」

研究人員普遍認為，在如此極端環境中偵測到數十種分子，包括複雜有機分子，對理解恆星生命周期，以及銀河系超大質量黑洞周邊的化學基礎組成，具有重要啟示。

