「鬼追蹤」拍攝現場頻傳靈異 8小時淨化壓不住「誤喚邪靈」

記者陳穎／即時報導
「鬼追蹤」取材墨西哥神話與鬧鬼傳說。(采昌提供)
「鬼追蹤」取材墨西哥神話與鬧鬼傳說。(采昌提供)

取材墨西哥神話與鬧鬼傳說的「鬼追蹤」，故事描述渴望爆紅的網紅主角入住一棟鬧鬼大樓，透過拍攝造假靈異影片獲取流量，沒想到卻弄「鬼」成真。劇組在選擇取景地時，也在營造恐懼上別有用心，實際進入多次燒毀且謀殺案頻頻發生的猛鬼大樓，以及封存數十年的廢棄凶宅中拍攝。

現場不僅有老舊家具與玩偶，更有動物屍體與巫術獻祭痕跡，甚至還有一面滿是釘子的詭異牆壁，這些都激發了身兼導演與編劇的希蜜娜加西亞萊庫納的創作靈感，將毛骨悚然的畫面與遺留物加入片中。女主角卡拉科羅納多（Karla Coronado）對此分享：「我們看到了許多與巫術、儀式相關的物品，還有鴿子與老鼠的屍體，幾乎連場景氛圍本身都已經存在。而且拍完後我才得知，片中我拿著的娃娃，原本是屬於一名多年前在那棟大樓裡精神崩潰到自殺的女性。」此外，全片也有多場透過第一人稱視角探索鬧鬼大樓的拍攝手法，都將打造出極致恐懼的沉浸式戲院體驗。

由於「鬼追蹤」拍攝現場惡劣且靈能強烈，劇組在拍攝前與結束後，進行共達八小時的「淨化儀式」，甚至連當地居民都特地為他們祈福。為了保障全劇組安全，劇組也下令拍攝期間不可以單獨行動，以及拍攝不能超過晚上九點的規定。即使如此，拍攝過程仍然靈異事件頻傳，女主角卡拉科羅納多便多次身體不適，她回憶：「有一場戲，我不小心念出邪靈的名字，那瞬間有兩幅畫砸了下來，沒有人敢動，只能繼續演下去。」

墨西哥新生代男星揚克爾史蒂芬（Yankel Stevan）也曾數度感受到靈異能量：「某天，我被允許去場勘，那時我真的感覺有人跟著我，黑暗又沉重。我還看到一張靈異照片，我也很想說是假的，但完全不是，因為隔天我去找拍這張照片的保全聊天，結果他告訴我，他們看見了一個小男孩，而那裡曾涉及一樁兒童悲劇。事發隔天，我親自去現場查看，以那個狹小空間來看，不可能有人能站在那裡！」就連工作人員也深受干擾，曾經被困在電梯中數個小時，全員都冒著危險拍攝，但也因此讓電影的驚悚真實感提升至最高點。

本片劇情描述經營靈異與超自然頻道的網紅卡拉（卡拉科羅納多飾演），一心渴望自己有一天能在網路上爆紅。為了追求流量與關注，她在暗戀對象安德烈斯（揚克爾史蒂芬飾演）的幫助下，搬進墨西哥一棟盛傳鬧鬼的老舊公寓當中，並邀請在網路上小有名氣的好友山姆（茱莉亞馬奎奧飾演）一起拍片，試圖自導自演靈異儀式與各種超自然事件。隨著影片擴散，卡拉的頻道訂閱數暴漲，在網路上迅速竄紅。不過當人氣暴漲的同時，她的家中也開始出現難以解釋的詭異身影。即使這樣，沉迷於關注的她仍然選擇繼續拍攝，渾然不覺早有邪惡力量在旁潛伏，並一步步侵蝕她的生活。當現實與虛擬的界線模糊，她逐漸分不清究竟眼前看見的，是真實還是幻象？直到她在公寓中揭開一個駭人祕密，才發現自己所招來的，已經遠遠超出她的想像。

