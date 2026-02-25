愛恨交織難放手 3組星座配對最易陷入「虐戀循環」

部分星座組合容易在愛情中形成「糾纏型關係」，甜蜜與衝突並存。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dương Nhân）

在星座情感分析中，有些配對天生吸引、火花四射，卻也因性格差異而反覆拉扯。根據《搜狐》命理觀察指出，部分星座組合容易在愛情中形成「糾纏型關係」，甜蜜與衝突並存，分不開卻也磨合艱難。以下3組配對被點名最容易陷入虐戀循環，情感張力十足。

雙子座×天秤座

雙子與天秤同屬風象星座，初期往往一拍即合。雙子的靈活多變與天秤的優雅圓融，使兩人互動充滿話題與默契，外人看來如同默契十足的舞伴。然而問題也隨之而來。

雙子追求新鮮與刺激，情緒節奏變化快速；天秤則重視平衡與和諧，面對選擇時容易猶豫。當雙子渴望突破、天秤卻遲疑不前，關係便出現拉鋸。甜蜜時無話不談，冷卻時卻因價值排序不同而陷入反覆爭執，成為典型「越愛越糾結」的組合。

牡羊座×獅子座

牡羊與獅子皆屬火象星座，熱情直接、行動力強，戀愛初期往往火速升溫。牡羊的率真衝勁與獅子的自信魅力相互吸引，兩人關係充滿激情與存在感。

但當雙方都想主導局面時，衝突便隨之升高。牡羊說話直白，容易在無意間刺傷獅子的自尊；獅子則渴望被尊重與肯定，若感受不到重視，便可能轉為強勢回應。這段關係在強烈情感中不斷碰撞，既是磨合的考驗，也是一場成長課題。

處女座×摩羯座

同為土象星座的處女與摩羯，關係基礎穩定務實。處女細膩謹慎，摩羯踏實理性，兩人對未來規畫與責任感有高度共識，往往能在現實層面形成默契。

然而，處女過度分析與挑剔的習慣，可能讓摩羯感到壓力；摩羯情緒表達保守，則容易讓處女產生不被理解的落差。當理性壓過感性，溝通不足便成為隱憂，使這段看似穩固的關係暗藏冷戰與壓抑。

整體而言，這3組配對並非注定悲劇，而是在高吸引力之下伴隨高磨合度。星座分析指出，理解彼此需求與情緒節奏，是避免陷入反覆拉扯的關鍵。愛情中的糾纏，有時是成長契機，也可能成為學會放手的課題。能否走得長遠，終究取決於雙方是否願意在差異中找到平衡。