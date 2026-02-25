我的頻道

艾普斯坦檔案赫見霍金與比基尼女合影 家屬說話了

一洲焦點／川普108分鐘國情咨文 國會如兩個世界

沉默的榮耀、歸隊上榜 6部必看諜戰劇掀起追劇熱潮

世界新聞網／輯
2025年諜戰劇受到矚目。圖為「沉默的榮耀」。(取材自豆瓣)
2025年諜戰劇受到矚目。圖為「沉默的榮耀」。(取材自豆瓣)

2025年諜戰題材明顯回溫，從真實歷史改編到現代國安對決，多部作品在敘事節奏與人物塑造上全面升級。潛伏反轉、明暗博弈、身份迷局層層交織，讓不少觀眾直呼「全程高能」。根據「搜狐」盤點6部被譽為年度代表作的諜戰劇，憑藉緊湊節奏與信仰命題，引發廣泛討論。

首先受到矚目的是于和偉、吳越主演的「沉默的榮耀」。故事聚焦1949年吳石將軍臨危潛伏敵營，與朱楓組成「東海小組」傳遞關鍵情報。劇情以真實事跡為底本，強調歷史質感與人物血肉，臥底處境步步驚心，最終因叛徒出賣而壯烈犧牲，台詞「若一去不回，便一去不回」成為劇迷熱議焦點。

胡軍、李乃文主演的「歸隊」則將背景拉至林海雪原。抗聯排長老山東在零下40℃的極寒環境中尋回失散戰友，以「八棵松歸隊」為信念穿梭敵後。劇中既有與日軍周旋的智鬥場面，也呈現飢寒與犧牲的殘酷現實，在燃與虐之間刻畫信仰力量。

黃曉明、張佳寧主演的「潛淵」以身份迷局為主軸。地下黨梁朔失憶醒來，被捲入汪偽與軍統雙方勢力拉扯，在夾縫中試探真實身分。隨著記憶恢復，他確認自己是代號「清霜」的地下工作者，最終執行「潛淵」計畫，奪回日諜名單並挫敗陰謀，成功解救難民。

2025年諜戰劇受到矚目。左為「歸隊」、右為「潛淵」。(取材自豆瓣)
2025年諜戰劇受到矚目。左為「歸隊」、右為「潛淵」。(取材自豆瓣)

現代國安題材「絕密較量」則由張魯一、高圓圓領銜。劇情圍繞潛伏十年的臥底與國安幹警聯手破局展開，從飯店周旋到破解摩斯密碼、定位晶片追蹤，展現高科技與心理戰交織的對抗。最終成功擒獲間諜頭目，粉碎竊密計畫。

「守護者們」與「隱鋒」則呈現更複雜的多線潛伏。「守護者們」以上海為舞台，結合劇團掩護、密電破譯與越獄橋段，在多方勢力角力下完成情報任務；「隱鋒」改編自馬識途小說，主角李亨身兼多重身分，在中統、軍統與地下黨間走鋼絲，情感與立場衝突交織，最終守住地下組織安全。

這6部作品涵蓋歷史正劇、極寒戰場、身份反轉與現代國安等多元面向，不僅強調節奏與懸念，更將家國情懷與人物掙扎並置。對於偏好高張力敘事與信仰主題的觀眾而言，可說是2025年不容錯過的諜戰代表作。

黃曉明 高圓圓

