「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

記者萬于甄／台南即時報導
當肛門不適反覆出現或伴隨警訊時，不必害羞，提早就醫檢查；示意圖。（圖／123RF）
當肛門不適反覆出現或伴隨警訊時，不必害羞，提早就醫檢查；示意圖。（圖／123RF）

屁股癢癢是相當常見，但卻讓人難以啟齒的問題，台灣台南郭綜合醫院一般外科主治醫師楊馥馡表示，肛門及周圍皮膚若長時間出現搔癢、灼熱感，甚至伴隨紅腫、破皮，特別是夜間或排便後不適感加重，就要注意小心恐是「肛門搔癢症」找上門。

楊馥馡分享，門診曾有一名妙齡女子就醫時，肛門搔癢已持續數月，原以為是自己排便後清潔不夠徹底，但經常反覆清洗、頻繁擦拭仍未改善，甚至出現泛紅、滲液及破皮，讓她站也不是坐也不是，最終才鼓起用氣就診。

她說，經評估該名女子屬於單純肛門搔癢症，在專業建議下，透過調整生活習慣並搭配外用藥膏塗抹，約2周症狀便明顯緩解。

楊馥馡表示，根據國外研究，全球約有1％至5％民眾曾受肛門搔癢困擾，以30歲至60歲年齡族群較常見，雖大多屬於良性問題，但長期搔癢仍會對睡眠、工作及心理造成明顯影響；造成肛門搔癢的原因相當多元，多數以清潔不足或過度清潔、飲食刺激等為主。

不過，若是因皮膚疾病、痔瘡、肛裂、息肉或腫瘤等直腸肛門疾病，或是細菌、黴菌感染、寄生蟲及其他系統性疾病而造成的話，單靠自行塗藥或加強清洗，往往無法真正解決問題，因此最重要仍是找出真正病因，對症下藥。

楊馥馡說，治療方面會先以改善生活與飲食習慣，並接受正確治療，症狀通常能獲得明顯改善，像是避免反覆用力擦拭肛門，清洗後以輕壓方式保持乾燥；減少使用過多清潔產品，搭配溫水坐浴；保持皮膚適度保濕非潮濕等，同時養成良好排便習慣，維持適度運動等。

她提到，必要時可在醫師指示下使用外用藥膏，或搭配口服抗組織胺藥物緩解不適症狀；對於慢性、反覆發作且經一般治療效果不佳的肛門搔癢症，則可考慮局部甲基藍注射治療，作為進一步的治療選擇。

楊馥馡提醒，若肛門搔癢合併排便習慣改變、不明原因出血、肛門附近出現硬塊或長期潰瘍、體重減輕、食慾不佳，或接受保守治療超過一個月仍未改善，屬於「紅旗警訊」，呼籲民眾不必害羞，務必及早就醫檢查，以排除潛在的重大疾病，讓生活品質及早回到正軌。

