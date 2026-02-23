涉淫魔案 安德魯「獲釋照」一度被掛在法國羅浮宮

安德魯被捕獲釋的照片一度登上羅浮宮。（路透）

英國國王查理三世 （King Charles）胞弟安德魯遭英國警方逮捕登上全球媒體版面，而他獲釋後坐在車上的照片，不僅登上歐美各大媒體的頭條，也短暫「登上」了法國羅浮宮 。

英國政治行動團體「Everyone Hates Elon」周日在這座巴黎藝廊的牆面上張貼了該照片。畫面中，安德魯癱坐在一輛Range Rover的後座。

這張照片由路透拍攝，當時安德魯在英格蘭諾福克郡艾爾舍姆（Aylsham）警察局被拘留11小時。掛在羅浮宮的照片下方附有一張卡片，寫著：「他現在在冒汗」，並標註「2026」。

英媒「天空新聞網」解釋，這句話似乎是在影射安德魯此前在艾普斯坦 （Jeffrey Epstein）案相關指控中，曾說自己「流不出汗」。

在這張照片被「短暫展出」後，路過的遊客們開始拍照留念。約15分鐘後，羅浮宮工作人員將該照片撤下。

「Everyone Hates Elon」聲稱其行動目標為「億萬富翁及其政界同夥」，並以挑釁式行動聞名。