我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀劉美賢摘金 加州奧克蘭冰淇淋店送她終身免費吃

紐約暴風雪 買不到雪鏟 3方法也能除冰

涉淫魔案 安德魯「獲釋照」一度被掛在法國羅浮宮

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
安德魯被捕獲釋的照片一度登上羅浮宮。（路透）
安德魯被捕獲釋的照片一度登上羅浮宮。（路透）

英國國王查理三世（King Charles）胞弟安德魯遭英國警方逮捕登上全球媒體版面，而他獲釋後坐在車上的照片，不僅登上歐美各大媒體的頭條，也短暫「登上」了法國羅浮宮

英國政治行動團體「Everyone Hates Elon」周日在這座巴黎藝廊的牆面上張貼了該照片。畫面中，安德魯癱坐在一輛Range Rover的後座。

這張照片由路透拍攝，當時安德魯在英格蘭諾福克郡艾爾舍姆（Aylsham）警察局被拘留11小時。掛在羅浮宮的照片下方附有一張卡片，寫著：「他現在在冒汗」，並標註「2026」。

英媒「天空新聞網」解釋，這句話似乎是在影射安德魯此前在艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案相關指控中，曾說自己「流不出汗」。

在這張照片被「短暫展出」後，路過的遊客們開始拍照留念。約15分鐘後，羅浮宮工作人員將該照片撤下。

「Everyone Hates Elon」聲稱其行動目標為「億萬富翁及其政界同夥」，並以挑釁式行動聞名。

安德魯66歲生日當天，因涉嫌公職不當行為被捕。他被指控在2001年至2011年間擔任貿易特使期間，向兒童性犯罪者艾普斯坦傳送機密政府資訊。

英國前王子安德魯王子（中）19日因涉嫌瀆職被捕近半天後，乘車離開艾爾舍姆警察局。...
英國前王子安德魯王子（中）19日因涉嫌瀆職被捕近半天後，乘車離開艾爾舍姆警察局。（路透）

世報陪您半世紀

羅浮宮 艾普斯坦 查理三世

上一則

退休後憂存款見底？專家提醒比起「算餘額」更重要的事

下一則

一文看懂第122條：川普關稅戰的新法律武器

延伸閱讀

大英國協首國 澳總理支持將安德魯從王位繼承順位除名

大英國協首國 澳總理支持將安德魯從王位繼承順位除名
視艾普斯坦為「最好朋友」英前駐美大使被捕

視艾普斯坦為「最好朋友」英前駐美大使被捕
英媒：安德魯隨扈 曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安

英媒：安德魯隨扈 曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安
英國王室形象大傷 擬靠威廉、凱特拯救聲譽

英國王室形象大傷 擬靠威廉、凱特拯救聲譽

熱門新聞

年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25
命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2026-02-23 00:40

超人氣

更多 >
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元
從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課