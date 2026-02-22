好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

我的頻道

川普4月訪中拚大場面 美中關係走向取決關稅與台灣

TVBS新聞網／編輯沈惟中報導
好市多的「電子產品以舊換新」計畫，幫助會員回收3C產品。（本報檔案照，記者朱敏梓/攝影）
好市多的「電子產品以舊換新」計畫，幫助會員回收3C產品。（本報檔案照，記者朱敏梓/攝影）

想處理掉那些你從來不用的電子產品嗎？好市多Costco）與電子產品回收公司Phobio合作，推出「電子產品以舊換新」計畫，會員可將舊的筆電、智慧型手機、平板電腦等電子產品，兌換成Costco購物卡，最高價值可達2550美元。此服務不僅能解決家中堆積如山的電子廢棄物（e-waste）問題，更為會員提供實質的消費回饋。此計畫目前主要適用於美國地區。

線上評估流程簡便 專業數據抹除保障隱私

讀者文摘報導，這項計畫由第三方科技回收機構Phobio營運，負責裝置的價值評估、清潔、數據抹除及翻修或回收。參與流程相當直覺且全程無需親自前往賣場，會員僅需登入Costco電子產品回收頁面，選擇裝置類別與品牌，並完成簡易的機況評估，即可獲得即時報價。

在確認接受報價後，會員可使用Phobio提供的預付標籤寄出裝置，或要求提供免運費包裝盒。Phobio收到產品後會進行最終審核，並專業且徹底地抹除裝置內的所有個人數據，確保隱私不外洩。儘管目前無法在Costco實體店面進行折抵，但透過Phobio提供的服務，會員無需支付任何運費即可輕鬆完成交易。

品牌涵蓋多元廣泛 購物金回饋無效期限制

雖然該計畫官網強調Apple產品的收購，但實際上也接受包含Samsung、Motorola、LG、Huawei、OnePlus、Dell、Microsoft及HP等各大品牌的智慧型手機、平板、筆電、智慧手表及特定桌機。折抵金額則視裝置的型號與機況而定，範圍從老舊播放器的5美元到保存良好筆電的高額補貼不等。雖然最高2550美元的報價通常針對較新機型，但對大多數閒置設備而言，仍是將「廢棄物轉為現金」的極佳管道。

兌換獲得的Costco購物卡功能等同禮物卡，可用於賣場或線上購買各類生活百貨，且該金額永遠不會過期。此計畫目前鎖定Costco會員，對於非會員，則建議可參考Best Buy、Apple或Amazon等零售商提供的類似方案。透過以舊換新計畫，消費者不僅能為荷包增值，更能為環境永續貢獻心力。

