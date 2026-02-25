香蕉怎麼保存？放對地方 鮮度延長2周

我的頻道

TVBS新聞網／編輯謝景沛報導
兩步驟能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。(圖／123RF)

許多人習慣將香蕉常溫保存，導致發現時已變黑或數日內過度軟爛的情況頻傳。針對這些困擾，達人今年提出若無法即時食用，建議將香蕉分開包裹後放進冰箱冷藏，可延長保存約兩周，且皮黑不代表果肉腐壞，需以內部狀態判斷。

香蕉常溫易熟爛 冷藏可延長保存

日媒指出，許多消費者認為香蕉是南國水果應常溫保存，但事實上，熟透後若繼續放在常溫，尤其氣溫較高時，香蕉會在短短數天內迅速變軟，甚至冬季室內溫度偏高時也會加快劣化速度。若改以冰箱保存，雖然外皮會因低溫而變黑，但果肉狀態能維持兩周左右，保存效果顯著提升。

正確冷藏步驟 個別包裹防止碰傷

達人強調，冷藏保存時，應優先選擇梗部青、無明顯碰傷的香蕉，並將香蕉從整串分切成單根，再以保鮮膜分別包好。這樣不僅能避免串與串之間壓力造成碰傷，也能減緩熟成速度。若想分批食用，建議將想立即食用的部分放常溫，需保存較久者則進冷藏室，或先於常溫熟成後再冷藏，彈性運用更方便。

皮黑非腐敗徵兆 果肉色澤與氣味最重要

達人提醒，冰箱的蔬果保存室保存下香蕉外皮變黑屬正常現象，這是低溫反應而非腐敗指標。只要果肉呈現白色或奶油色且無異味，即可安心食用。正確保存方式不僅減少浪費，也能享用每根香蕉的最佳風味。

