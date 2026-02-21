我的頻道

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

世界新聞網／輯
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

近來一段清潔浴室的短影音在社群平台引發關注，一名女子分享只需兩種常見材料，就能有效去除浴缸與淋浴間皂垢的方法，因操作簡單、成本低廉，迅速在網路上流傳，吸引不少居家清潔族群嘗試。

據環保媒體The Cool Down報導，該影片由TikTok用戶「Eco OG」發布，內容指出，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔。她在影片中形容，這個方法「非常簡單，而且每次都有效」。

研究顯示，美國一般家庭每月平均花費約40至50美元在清潔用品上，而小蘇打與過氧化氫多半是家中既有物品，使用這類替代方案，有助於降低支出，同時減少對高毒性清潔化學品的依賴。

「Eco OG」進一步在影片留言中說明，過氧化氫屬於可完全分解為水與氧氣的化合物，對環境相對友善。相較之下，漂白水可能對皮膚與呼吸道造成刺激，且根據美國職業安全與健康管理局（Occupational Safety and Health Administration）的分類，漂白水被列為對人體健康風險最高等級的化學品之一，若未妥善使用，恐帶來多重健康隱憂。此外，漂白水中的氯成分，亦可能與礦物質反應生成對環境有害的持久性污染物。

該清潔技巧也獲得不少網友好評，有使用者表示實際嘗試後，淋浴間「明顯變得更乾淨、更白」。另有網友分享其他替代配方，可以混合小蘇打、白醋、洗碗精，並加入少量酒精與檸檬汁做為清潔劑。

@eco_og

This is one of my fave eco-friendly cleaners for tubs & sinks! #ecofriendlycleaning #diycleaner #bathroomcleaner #lowwaste #sustainableliving

♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

▲ 影片來源：TikTok＠eco_og（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

