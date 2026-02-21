後勾手摸不到？教練教學「右側支撐模式」站姿訓練

我的頻道

許多人肌肉緊繃，柔軟度差，復健教練推薦一套站姿訓練。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）
小紅書網友「運動康復苗老師」近日發布一段「這樣勾手，有一邊摸不到的看過來」教學短片，主題是用背後「勾手」動作檢測身體左右差異，並提供改善練習。貼文標註運動康復、普拉提、體態評估與腿部放鬆等關鍵字，吸引大量網友跟練與提問，留言數累積達592則，討論從高低肩、脊柱側彎一路延伸到腰痛、肩周炎與站立不穩等狀況。

苗老師在影片中表示，若「右手向上、左手向下」時能輕鬆抓到，但換成「右手向下、左手向上」卻差很多、甚至勾不到，往往與「右側支撐模式」有關。他解釋，當人習慣右腳支撐時，骨盆容易出現右迴旋、胸廓左迴旋，並連帶造成「右邊肩胛骨向前趴、左邊肩胛骨向後縮」，因此某一方向會特別順、另一方向就明顯受限。他也補充，若這類體態同時伴隨單側腰與肩膀緊張，更建議加強練習。

針對改善方法，苗老師在影片提出一套站姿訓練，強調把「左腳踩住、踩實、踩穩」，同時「右手向上推、左手向前推」，先以站穩為主；站立過程中要感受腳跟與「大腳球、小腳球」踩實踩穩，腳趾不要刻意抓地，只要自然下壓即可。他建議每次做2分鐘，休息後再做一組。

不少人看完影片立刻跟練，有網友表示「做了兩次就能摸著了」、「一組就有效，三組兩邊就一樣了」，也有人稱「太有效了」、「真的可以了」。不過也有人質疑「你確定有用嗎」、「為什麼我做完3組沒什麼效果」。對此，有網友回覆「幾十年的身體肌肉習慣，哪能一次就解決」，提醒需要長期練習。

至於「會不會反彈」的提問，苗老師也在留言中直接回覆「會反彈」，並針對「兩邊都抓不到怎麼辦」指出是「兩邊腳和骨盆都不穩定」，建議兩側都練；另對「肩周炎」相關留言，他回覆「肩周炎也是因為腳和骨盆不穩定」，把焦點拉回下肢支撐與骨盆穩定。

