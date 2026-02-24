嘴饞又怕胖 營養師推薦好市多必買這1最佳減肥零食

好市多販售的多款即食食品中，有營養師點名一款零食，在控制體重期間具備高度實用性；好市多示意圖。(美聯社)

近年來，愈來愈多民眾在進行體重管理時，刻意避免吃零食，但營養師指出，規律攝取均衡的餐點與零食，有助於穩定血糖 、延長飽足感，反而能支持減重 目標。在眾多選項中，好市多 （Costco ）販售的多款即食食品中，有營養師點名一款零食，在控制體重期間具備高度實用性。

據網站EatingWell報導，根據營養專家說法，Chomps原味牛肉條被認為是好市多中相對適合減重族群選購的零食之一。營養師指出，零食若能同時兼顧蛋白質與整體營養結構，有助於減少兩餐之間的飢餓感，避免不自覺攝取過量熱量。德州註冊營養師凱莉絲汀娜・隆巴迪（Christina Lombardi）表示，這類即食肉條不需冷藏，方便隨身攜帶，「在沒有其他選擇時，可作為緊急補充的零食來源」，且高蛋白特性有助於延長飽足時間。

熱量低

在不刻意推崇低熱量飲食的前提下，營養師指出，適度選擇熱量較低的零食，對於需要控制總熱量攝取的族群仍具實際幫助。Chomps原味牛肉條每條約100大卡，屬於熱量相對明確、容易掌握的零食選項。若搭配一顆中等大小的蘋果，整體零食組合的熱量仍維持在合理範圍，同時增加飲食的多樣性。

含糖量低

部分肉乾或肉條產品在製作過程中會額外添加糖分，長期攝取恐增加體重與代謝負擔。營養師指出，選擇不含添加糖的零食，有助於避免在不知不覺中累積多餘熱量。Chomps原味牛肉條標示為零糖產品，對於希望控制體重、同時留意血糖與整體健康的族群而言，是較為單純的選擇。

蛋白質能提升飽足感、延遲飢餓感

營養師普遍建議，減重期間的零食應優先考量蛋白質來源。蛋白質消化速度較慢，有助於維持血糖穩定，能提升飽足感並延遲飢餓感，並提供肌肉修復與維持所需的營養。Chomps每條牛肉條約含10公克蛋白質，來自草飼牛肉，營養師建議可搭配水果一同食用，使零食同時具備蛋白質與其他營養素，作為兩餐之間的補充選項。