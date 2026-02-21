老病磨人 母決斷食善終 「天邊孝子」搶救

我的頻道

記者萬于甄、黃于凡、陳雅玲、鄭朝陽／連線即時報導
年節期間遠方遊子紛紛返鄉探親，其中不乏平時無力照顧病榻雙親的「天邊孝子」，陸續引發干擾善終決策、手足爭產等爭議。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者陳正興／攝影）
台灣南部89歲的美玉阿嬤（化名）當過護理師，四年前她就飽嘗身體退化、跌倒骨折之苦，加上確診失智須長期服藥，她自認「生無可戀，這樣活著愈來愈沒意思」，決定「斷食善終」，囑咐長期照顧的女兒不要救她，但在美國的兒子趕回扮「天邊孝子」堅持搶救，美玉阿嬤的計畫功敗垂成。

美玉阿嬤因為高齡，心臟等多種器官明顯退化，每天要吃一大包藥，骨折的疼痛也折磨她，加上老伴和親友一個個走了，日子更顯孤單；惡性循環下喪失求生意志和食慾，不但拒絕吃藥，也決定斷食告別人世。

決定斷食後，美玉阿嬤長達七天只由家人供水、沒進食，她交代女兒「就讓我昏睡後別再醒來」；由於平時就常向女兒提及此念頭，當母親付諸行動，女兒決定尊重母親的意志。

「怎麼把媽媽照顧成這樣？你還有良心嗎？」遠在美國東岸的兒子得知母親生命垂危趕回台灣，離上次回台已逾半年；他責備妹妹「讓媽媽活活餓死」，實在太狠心，同時買來平時媽媽最愛吃的幾樣名菜讓她聞香，媽媽因求生本能開始進食，求死計畫失敗。

女兒說，母親「重生」後失智有惡化傾向，性格也大變，不僅言語退化、常認錯人，且疑心病重、常大吼大叫、會打人…，即使請了外籍看護，全家仍不得安寧，連覺都睡不好，情緒幾近崩潰，只好把母親送安養院，月付5萬元(台幣，約1585.3美元)成了沉重負擔。

「天邊孝子丟下一句『沒良心』就走了，擔子全由我扛，公平嗎？」女兒說，母親在安養院，她不敢出遠門，就怕臨時接到病危通知要到醫院簽字，每個月還要帶母親回診，這些天邊孝子都不必管。

成大醫院高齡醫學部主治醫師羅玉岱說，天邊孝子症候群常在病榻前上演，這詞彙略帶貶抑，好在還有個「孝」字，至少還願意回來關心，而在高齡醫學門診，很多家屬從未出現。

羅玉岱說，傳統孝道觀念下，即便明知希望渺茫，子女往往希望盡一切努力搶救父母生命，也難接受「不治療」選項，導致善終決策取得共識漫長，長者延命後反而不得善終，造成家屬悔恨。

醫界和法界人士表示，其實「病人自主權利法」已上路多年，民眾能預先簽署「預立醫療決定書」，決定病危時的醫療作為，但在醫療現場總是事與願違，源自家屬對「救與不救」陷天人交戰，及該法限制病人必須符合特定臨床條件，醫師才能依預立醫囑的決定處理。

