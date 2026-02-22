20多歲女性體重標準又過健康生活 膽固醇竟嚴重超標

Alejandra Lavalley吃得健康也保有運動習慣，體重數字正常卻膽固醇居高不下，後來檢查才發現是家族性高膽固醇血症；醫生建議想降膽固醇要改善生活和飲食習慣。健康飲食示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Brooke Lark）

拉瓦莉（Alejandra Lavalley）20多歲時每天運動兩小時、吃得很營養健康、體重維持標準數字，她年輕且充滿活力，但抽血檢查的結果都顯示膽固醇過高，經過多次檢查和嘗試後她確診為家族性高膽固醇血症（familial hypercholesterolemia），她如今在「心臟健康宣傳月」（Heart Health Awareness Month）的2月分享自身故事，希望打破大家「年輕或健康膽固醇就不會過高」的迷思。

今日美國報（USA Today）報導，拉瓦莉說她的體重是成年人健康體重的最低數字，但膽固醇值三百多；健康總膽固醇應在200以下。

即使服用降血脂 藥物他汀類藥物（statins）也不能讓拉瓦莉的膽固醇數值下降超過10，拉瓦莉說這太不正常，因此全家決定拉瓦莉去看心臟科醫師，她說醫生當時對她說這真的不正常，不應該發生在她身上。

但要找出拉瓦莉的生活和健康條件如此，膽固醇為什麼會這麼高的原因並非易事，因為她是領養的孩子，所以她不清楚原生家庭的醫療史和病史；經過多次檢測和嘗試後，她在31歲時確診家族性高膽固醇血症，她說這讓她如釋重負，畢竟基因不是她能控制或選擇的，她能做的她都沒有做錯，如今她改服用PCSK9抑制劑來控制膽固醇數值。

俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心（Ohio State Wexner Medical Center）心臟科醫師梅塔（Laxmi Mehta）說，膽固醇是容易被忽略的健康狀況，很容易被人遺忘，但會帶來問題，患者了解自己的膽固醇數值很重要，能幫助醫生診斷他們近期和長期的心臟風險。

拉瓦莉身為高膽固醇患者，她在德州醫學中心（Texas Heart Institute）工作時親眼見過一顆捐贈的心臟外觀像一個黃色的膠狀物，看起來彷彿一顆巨大的壘球，她同事告訴她那顆心臟不太好，被膽固醇覆蓋，她想到自己的心臟也可能就長這樣，忍不住感到恐慌。

梅塔建議18歲開始檢查膽固醇數值，若正常之後可以每五年檢查一次，若有異常可以增加檢查頻率。

血液檢查雖然可以知道膽固醇數值是否異常，但不知道是遺傳、飲食還是生活習慣導致，因此找醫生看診和討論至關重要，梅塔說醫生會確認膽固醇數值、家族病史、生活習慣、飲食習慣和運動習慣，並規劃治療方案。

若想改善膽固醇數值，梅塔說改善生活習慣是所有治療方式的基石，再依據數值決定是否服藥，尤其是家族性高膽固醇血症患者。

生活方式的改善包括改變飲食和運動習慣。梅塔說醫生通常會建議病人遵循美國心臟協會建議的飲食方法或地中海飲食，若想更徹底改善，可以試未經精製或加工的原型食物的全食物飲食，或植物性飲食。

梅塔也建議每個人每周至少做150分鐘的中等強度有氧運動，這也與美國心臟協會的建議相符。