六合彩金多寶史上最高彩金2億港元 香港全城瘋狂

每到春節加碼，眾多香港市民排隊投注購買六合彩「新春金多寶」。(中新社資料照)

大年初五迎財神，香港 全城瘋迎的財神，是六合彩「新春金多寶」，因為今次獎金高達2億港元，即約2558萬美元，這是香港史上最高的六合彩彩金，如幸運兒以最低10港元(約1.28美元)一注獨中，今晚即成億萬富翁。

香港六合彩有50年歷史，現在是香港唯一合法彩票，其前身是香港政府獎券，由港府 獎券管理局主持，在1976年改為以36個數字選6的彩票，定名六合彩，由當時的英皇御準香港賽馬會主持，香港主權移交後更名為香港賽馬會主持。

香港六合彩現在是49數字選6，加1被稱半個字的特別號碼，最低投注額10港元，但設有復式、膽拖等不同金額的玩法。香港賽馬會自1982年設「金多寶」，即在特別的節假日，由獎券基金拿出一筆錢，令彩池擴大，吸引更多港人投注。

今次「新春金多寶」應的是春節 之喜，特選大年初五晚上搖獎，馬會打出了2億港元的大廣告招貼，稱為歷來最大規模的「新春金多寶」。2億港元彩金催得全城瘋狂，年初四已有大批港人湧到馬會投注站，中午12點開門前已排起長龍，年初四投注額已逾1億多港元，今午排隊的人更加熱情，預計到晚上9點透過電視搖獎前，投注額會節節升高。

全城致富熱中，連香港歷史檔案館也發帖回顧香港獎券歷史，說在六合彩出現前，港府已在1962年推出「政府獎券」，當時只需2港元投注金額，就可以買到1張獎券，頭獎獎金高達68萬多港元。檔案館引述一份當年年港英政府的文件，說一個普通半技術打工仔當年日薪大約是7至10港元，以此推算，頭獎獎金相當於其超過180年的工資。

香港賽馬會催谷港人投注熱情，助全港市民圓「富翁夢」，公布了歷年最旺的投注數子，說據馬會官方數據，自2002年至今，號碼出現頻率明顯高於前3位數字，第一位是30，累積出現514次；其次是49，累積出現509次；第三位是24，累積出現508次。

因應港人迷信中六合彩不僅要看幸運數字，還要看地氣，香港賽馬會還公佈了全港10大幸運投注站，這些投注站中獎次數最高，其中前3位是中頭獎47次的中環士丹利街投注站、中頭獎45次的屯門市廣場投注站、中頭獎41次的荃灣青山道投注站。