66歲鍾楚紅全素顏看電影 網讚「魚尾紋仍美炸」

鍾楚紅(右起)和甘比及甘比大女兒劉秀樺一起看電影。(摘自甘比小紅書)

66歲香港 女星「紅姑」鍾楚紅 1994年息影後鮮少公開露面，卻依舊是影迷心中的經典女神。大年初三陳凱韻（甘比）在小紅書分享與鍾楚紅及大女兒劉秀樺（Josephine）一同觀賞鄭秀文新片「夜王」的合照，讓鍾楚紅的最新狀態曝光，再度掀起討論。

照片中，鍾楚紅頂著淡妝、俏麗短髮，手拿電影票對鏡頭燦笑，氣色極佳。她臉上保有自然紋路，卻絲毫不掩優雅氣質，多年來堅持不做醫美、不整形，被網友盛讚「真正的凍齡女神」、「歲月從不敗美人」、「魚尾紋美炸」。

鍾楚紅16日才剛迎來66歲生日。她19歲參選香港小姐，雖僅獲第4名，試鏡無線電視也失利，卻因前輩劉松仁賞識踏入影壇。1980年拍攝處女作「碧水寒山奪命金」，成為導演杜琪峰的首部執導作品。此後陸續演出「薄荷咖啡 」、「男與女」、「流氓大亨」等作品，多次入圍香港電影金像獎，奠定一線女星地位。

感情方面，她1991年與廣告才子朱家鼎在美國完婚，婚後3年選擇息影，全心投入家庭。她曾坦言：「一個人有所得必有所失，我只能花百分之百的精力做好一件事。」無奈朱家鼎於2007年因大腸癌辭世，她在喪禮上深情寫下：「你給了我人生最精彩的20年。」此後她選擇不再婚，認為這段婚姻已足夠一生珍藏。