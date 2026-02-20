他棄白袍針對醫師痛點創業AI公司 五年後市值破4億

30多歲Thomas Kelly基於自身經驗決定辭去醫師職務，創業研發AI工具，如今公司市值超過4億。工作示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com@Lee Campbell）

2021年凱利（Thomas Kelly）正處在職涯的十字路口，30歲出頭的他已經是一位成功的家庭醫師，他的選擇很明顯是取得血管外科的證照，但他決定辭職，轉向開發人工智慧 （AI ），如今他的努力有了成果，最新一輪募資顯示，凱利的公司Heidi市值達到4億6500萬元。不過統計顯示成功的AI公司屈指可數，決定創業前需評估自己的財務和身心狀況，或者考慮以兼職方式打造另類收入流，又不會完全切斷原本的工作。

Moneywise報導，Heidi開發的系統為AI紀錄員，負責協助醫療人員管理日程與抄寫現場紀錄，減少繁瑣但必要的工作，靈感來自凱利從醫時在有限時間下遇到的困難和壓力。

凱利說，他覺得自己如果不把握這一創業機會將後悔一輩子，因為很少外科醫師兼具良好數學能力、有商業經驗並能研發這項工具。他在墨爾本大學雖然主修醫學，但也對數學和計算機科學很有興趣。他還有編寫AI系統Oscar的經驗，這項工具協助數以千計的學生練習和逼真的醫療面試官對話。他說自己也許在吹牛，但認為能創立這間公司的人非他莫屬，決定放手一搏。

美國許多醫師對凱利的困擾感同身受，在提供病患高品質的照護時難以兼顧自己的身心健康，史丹佛大學的研究發現，2023到2024年間約45%的醫師出現至少一種身心耗竭（burnout）的症狀，加上近年來各種AI新創募集到幾百萬或幾十億的新聞，不難想像有些人因此做出大膽的職業轉換。

雖然Heidi的例子顯示科技創業有機會成功，但數據統計顯示這種成功是例外而非定則。平均有70%的新創企業在幾年內失敗，在AI產業裡更高達90%，僅有5%的生成式AI公司為客戶投資帶來正回報。成為一位企業家更可能產生壓力，而非財務自由與無憂生活，許多調查顯示企業家的身心耗竭比率與其他職業相當，而且額外的財務負擔更加劇擔憂。

凱利的故事顯示如果想發展新的職業道路，擁有可轉移的技能是關鍵。由於凱利已經有電腦知識和打造AI產品的經驗，他進入競爭激烈的AI產業時比別人多一份優勢。創業並非唯一一條解決身心耗竭和最有效率的道路，考慮進行個人專案或擔任顧問測試新的收入流是更安全的方式，不需要馬上投入高風險、無法後悔的決定。

創業前需要先考慮自己的財務、個人開銷是否能長期維持，除了準備好積蓄應付數個月生活，也要考慮新的計劃對於家庭責任和心理健康的風險。別忘記有其他方法可以降低創業風險同時不會切斷原本更穩定的收入流。例如有些創辦人透過兼職或利用長假發展新職涯，保留原本的收入。

轉換至未知的職業領域需要明確設定停損點，或特定時間點重新評估進展，如果沒有達到特定的目標就該退出。轉換跑道需要徹底、誠實的評估，而非衝動或過於浪漫的決定，與其放棄穩定職業建立新創公司，早點驗證假設並保留其他選擇，一旦事情不如預期發展不至於走投無路。