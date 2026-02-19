10部好哭又好看古裝劇 「周生如故」虐心封神、這部全員團滅後勁強

「周生如故」被視為BE美學代表。（取材自豆瓣）

近年古裝劇題材百花齊放，除了權謀、探案與甜寵外，「甜虐交織、後勁極強」的作品也持續受到觀眾喜愛。根據「搜狐」報導，近期有網友整理出10部「好哭又好看」的古裝劇名單，點名多部作品以宿命、責任與犧牲為核心，劇情戳心、情緒堆疊密集，看完後仍難以抽離。整體來看，名單中的作品多以BE或大遺憾結局收束，讓觀眾在悲傷之外更留下長時間的意難平。

「周生如故」：BE美學代表，壓抑深情成最大虐點

該劇由任嘉倫 、白鹿 主演，被盤點者形容為BE美學的巔峰。劇中小南辰王戰功赫赫卻難逃命運安排，與時宜的感情一路壓抑克制，兩人幾乎未說出口「愛」，仍能讓觀眾感受到深情重量。結局男主身亡後，女主無聲哭戲被視為全劇最具衝擊的名場面之一，也成為不少觀眾不敢二刷的原因。

「水龍吟」：虐男主典範，「世界忘了他」最意難平

該劇由羅雲熙、肖順堯主演，盤點者指出該劇最虐之處在於男主唐俪辭為拯救神州犧牲自己、逆轉時空，讓所有人得到圓滿，唯獨世界忘了他的存在。這種以自我抹除換取眾人存活的結局，讓悲劇不只停留在死亡，而是延伸成更深層的孤獨與心碎。

「淮水竹亭」：甜虐交織走向團滅，愛情只有一次更殘酷

該劇由劉詩詩 、張雲龍主演，屬於「狐妖小紅娘」系列仙俠作品之一。盤點內容指出，劇情結局近乎「華麗團滅」，面具團八人迎戰終極反派，僅兩人歸來。女主東方淮竹為拯救家族以妾室身分嫁入，婚姻充滿誤解，最終耗盡靈力生子後死在男主懷中，且因身為人類無法轉世續緣，使這段感情成為徹底悲劇。

「念無雙」：前段輕喜後段刀子，留希望卻更心痛

該劇由唐嫣、劉學義主演，整體色調偏輕喜劇，但盤點者指出「前面笑得越開心，後面越內傷」。結局神女為救愛人自剔神骨後重傷消散，只留下元神。男主得知行善積德或有重逢機會，但這種看似留有希望的安排，反而讓觀眾更感到無力與心痛。

「七夜雪」：清冷雪景加持，遺憾式收束哭點密集

該劇由李沁、曾舜晞主演，從劇名到視覺氛圍皆走清冷路線。盤點指出，全劇大量雪景場面營造寒意，也加深角色命運的悲涼。男女主在長達八年的互動中逐漸相愛，卻因責任始終未說出口。結局女主為救弟弟死在男二懷中，甚至未能與男主見最後一面，被認為是典型的「點到為止卻最傷」的虐心走向。

「流水迢迢」：復仇與守護拉扯，玻璃渣裡找糖吃

該劇由任嘉倫、李蘭迪 主演，盤點者形容該劇「開局就殺瘋」。男主背負復仇計畫，對撞破計畫的女主一度痛下殺手，兩人的感情在殘酷與理解中逐步成形。後段虐度不降反升，男主最終與皇帝同歸於盡葬身火海，留下女主終身想念，成為該劇最大虐點。

「千古玦塵」：三生三世一路虐，犧牲堆疊成最大痛感

該劇由周冬雨、許凱主演，被盤點為「一虐到底」的仙俠劇。劇中男女主三生三世不斷以犧牲換取彼此與眾生，男主為化解女主劫難布局六萬年，最終替女主赴死成為全劇最虐的一段。即便結局看似有團圓，但角色一路累積的失去與痛苦，使觀眾仍感到揪心。

「一念關山」：全員團滅只剩劇名，宿命感壓到極致

該劇由劉詩詩、劉宇寧 主演，盤點者指出該劇的虐心程度在於「結局只剩劇名」。劇中角色無法擺脫使命與家國牽制，最終走向全員團滅。男主為守護家國戰死沙場，女主得知摯愛離世後選擇同歸於盡，虐心之外更帶有強烈的宿命感。

「雲之羽」：任務與真心互扯，等待成最痛結局

「雲之羽」由虞書欣 、張凌赫主演，盤點內容指出劇中男女主皆有使命與身分束縛，兩人在真心與責任間互相拉扯，身不由己的宿命感成為虐點核心。女主假扮新娘帶著任務進入宮門，男主卻深信不疑全力守護。結局男主從清晨等到黃昏仍未等到想見的人，被認為是最讓人心酸的一幕。

「玉骨遙」：師徒宿命劫難，犧牲詮釋大義重量

該劇由肖戰 、任敏主演，盤點者指出該劇虐點來自師徒關係與命定悲劇。男主早知自己將在十八歲前被女主所殺，卻仍愛上對方。男主始終教導女主心懷蒼生，最終也以犧牲自己詮釋大義重量，結局留下巨大的遺憾與痛感。