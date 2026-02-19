我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華婦收移民局信要立即離境 律師：2年難再來

男不滿房屋保險費變貴決定棄保 專家搖頭：長期更花錢

10部好哭又好看古裝劇 「周生如故」虐心封神、這部全員團滅後勁強

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
「周生如故」被視為BE美學代表。（取材自豆瓣）
「周生如故」被視為BE美學代表。（取材自豆瓣）

近年古裝劇題材百花齊放，除了權謀、探案與甜寵外，「甜虐交織、後勁極強」的作品也持續受到觀眾喜愛。根據「搜狐」報導，近期有網友整理出10部「好哭又好看」的古裝劇名單，點名多部作品以宿命、責任與犧牲為核心，劇情戳心、情緒堆疊密集，看完後仍難以抽離。整體來看，名單中的作品多以BE或大遺憾結局收束，讓觀眾在悲傷之外更留下長時間的意難平。

「周生如故」：BE美學代表，壓抑深情成最大虐點

該劇由任嘉倫白鹿主演，被盤點者形容為BE美學的巔峰。劇中小南辰王戰功赫赫卻難逃命運安排，與時宜的感情一路壓抑克制，兩人幾乎未說出口「愛」，仍能讓觀眾感受到深情重量。結局男主身亡後，女主無聲哭戲被視為全劇最具衝擊的名場面之一，也成為不少觀眾不敢二刷的原因。

「水龍吟」：虐男主典範，「世界忘了他」最意難平

該劇由羅雲熙、肖順堯主演，盤點者指出該劇最虐之處在於男主唐俪辭為拯救神州犧牲自己、逆轉時空，讓所有人得到圓滿，唯獨世界忘了他的存在。這種以自我抹除換取眾人存活的結局，讓悲劇不只停留在死亡，而是延伸成更深層的孤獨與心碎。

「淮水竹亭」：甜虐交織走向團滅，愛情只有一次更殘酷

該劇由劉詩詩、張雲龍主演，屬於「狐妖小紅娘」系列仙俠作品之一。盤點內容指出，劇情結局近乎「華麗團滅」，面具團八人迎戰終極反派，僅兩人歸來。女主東方淮竹為拯救家族以妾室身分嫁入，婚姻充滿誤解，最終耗盡靈力生子後死在男主懷中，且因身為人類無法轉世續緣，使這段感情成為徹底悲劇。

「念無雙」：前段輕喜後段刀子，留希望卻更心痛

該劇由唐嫣、劉學義主演，整體色調偏輕喜劇，但盤點者指出「前面笑得越開心，後面越內傷」。結局神女為救愛人自剔神骨後重傷消散，只留下元神。男主得知行善積德或有重逢機會，但這種看似留有希望的安排，反而讓觀眾更感到無力與心痛。

「七夜雪」：清冷雪景加持，遺憾式收束哭點密集

該劇由李沁、曾舜晞主演，從劇名到視覺氛圍皆走清冷路線。盤點指出，全劇大量雪景場面營造寒意，也加深角色命運的悲涼。男女主在長達八年的互動中逐漸相愛，卻因責任始終未說出口。結局女主為救弟弟死在男二懷中，甚至未能與男主見最後一面，被認為是典型的「點到為止卻最傷」的虐心走向。

「七夜雪」清冷雪景，加深角色命運的悲涼。（取材自豆瓣）
「七夜雪」清冷雪景，加深角色命運的悲涼。（取材自豆瓣）

「流水迢迢」：復仇與守護拉扯，玻璃渣裡找糖吃

該劇由任嘉倫、李蘭迪主演，盤點者形容該劇「開局就殺瘋」。男主背負復仇計畫，對撞破計畫的女主一度痛下殺手，兩人的感情在殘酷與理解中逐步成形。後段虐度不降反升，男主最終與皇帝同歸於盡葬身火海，留下女主終身想念，成為該劇最大虐點。

「千古玦塵」：三生三世一路虐，犧牲堆疊成最大痛感

該劇由周冬雨、許凱主演，被盤點為「一虐到底」的仙俠劇。劇中男女主三生三世不斷以犧牲換取彼此與眾生，男主為化解女主劫難布局六萬年，最終替女主赴死成為全劇最虐的一段。即便結局看似有團圓，但角色一路累積的失去與痛苦，使觀眾仍感到揪心。

「一念關山」：全員團滅只剩劇名，宿命感壓到極致

該劇由劉詩詩、劉宇寧主演，盤點者指出該劇的虐心程度在於「結局只剩劇名」。劇中角色無法擺脫使命與家國牽制，最終走向全員團滅。男主為守護家國戰死沙場，女主得知摯愛離世後選擇同歸於盡，虐心之外更帶有強烈的宿命感。

「一念關山」全員團滅，宿命感壓到極致。（取材自豆瓣）
「一念關山」全員團滅，宿命感壓到極致。（取材自豆瓣）

「雲之羽」：任務與真心互扯，等待成最痛結局

「雲之羽」由虞書欣、張凌赫主演，盤點內容指出劇中男女主皆有使命與身分束縛，兩人在真心與責任間互相拉扯，身不由己的宿命感成為虐點核心。女主假扮新娘帶著任務進入宮門，男主卻深信不疑全力守護。結局男主從清晨等到黃昏仍未等到想見的人，被認為是最讓人心酸的一幕。

「玉骨遙」：師徒宿命劫難，犧牲詮釋大義重量

該劇由肖戰、任敏主演，盤點者指出該劇虐點來自師徒關係與命定悲劇。男主早知自己將在十八歲前被女主所殺，卻仍愛上對方。男主始終教導女主心懷蒼生，最終也以犧牲自己詮釋大義重量，結局留下巨大的遺憾與痛感。

世報陪您半世紀

劉詩詩 任嘉倫 劉宇寧 李蘭迪 虞書欣 白鹿 肖戰

上一則

當心影響吸收或引起不適 這四種營養品別配咖啡吞

下一則

貓咪只有一天記憶？隔日不理人不是忘記餵食者

延伸閱讀

不靠頂流憑真實力 10部容易被錯過的高評價古裝劇

不靠頂流憑真實力 10部容易被錯過的高評價古裝劇
古裝男神白月光排行榜 他被評「古裝比時裝更能打」奪冠

古裝男神白月光排行榜 他被評「古裝比時裝更能打」奪冠
「突然的喜歡」王玉雯口碑上升 5位演技派95後女星逐步突圍

「突然的喜歡」王玉雯口碑上升 5位演技派95後女星逐步突圍
2025最扛收視女演員榜出爐 楊幂穩坐冠軍、第二是95花的她

2025最扛收視女演員榜出爐 楊幂穩坐冠軍、第二是95花的她

熱門新聞

年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25
三星座「長期主義」將迎來兌現時刻，事業與財運進入持續上升通道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

2026-02-13 21:25
四星座愈忙愈穩，事情推展更順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

2026-02-11 21:25
命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
不少在美華人喜歡在庭院裡種植園藝，好市多這款結實耐用的架子可多用途使用。（讀者提供）

好市多「種花神架」打折 華人園藝圈瘋搶：可拆可疊 還能當小溫室

2026-02-13 20:25
「最高甜好嗑」甜寵劇TOP10出爐。左為「十二封信」、右為「狙擊蝴蝶」。（取材自豆瓣）

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

2026-02-11 20:25

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾

「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾