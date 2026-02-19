當心影響吸收或引起不適 這四種營養品別配咖啡吞

我的頻道

營養師表示，咖啡裡的化學物會影響特定維生素的吸收，建議錯開兩者時間。維生素示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Alexander Polous）
記得每天吃維生素可能有點難，因此有些人習慣和早餐一起吃，像是配咖啡服用，但營養師表示，咖啡裡的化學物會影響鐵、鈣等營養素的吸收，空腹喝咖啡配維生素B群還可能導致噁心。這不代表得在咖啡和營養品之間二選一，只是要注意服用時機。

Parade報導，營養師安傑洛（Sonya Angelone）說，咖啡裡有許多種化學物會影響維生素吸收，雖然部分化學物有抗氧化的功效，但同時也會和特定維生素、礦物質結合，因此降低吸收效果。營養師基特利（Scott Keatley）說，咖啡也會改變胃酸與腸道運轉時間，進一步干擾身體吸收和利用剛吃下的營養品。以下是咖啡會直接或間接影響吸收的四種維生素：

1. 鐵

營養師莫斯科維茨（Lisa Moskovitz）說，咖啡裡的特定化學物與單寧會和鐵結合，使身體無法完全吸收，會嚴重抑制非血基質鐵的吸收，即使只喝些許咖啡也會有這種現象。一項2023年刊登於美國血液學雜誌（American Journal of Hematology）的研究發現，缺乏鐵的婦女若配咖啡服用鐵營養品，相比配開水服用吸收量減少54%。

安傑洛說，這對於依賴從植物攝取鐵質的素食者或低鐵患者影響很大，如果你正在服用鐵營養品補鐵，卻效果不彰，建議檢視自己的喝咖啡習慣。值得一提的是，喝茶也會干擾鐵質吸收。

2. 維生素D

雖然咖啡不會影響身體吸收維生素D，但無法將吸收效果最大化。營養師柯丁（Jessica Cording）說，維生素D應該與含脂肪的食物一起吃，如果只喝咖啡不吃早餐，吸收效果可能不太好。安傑洛說，雖然咖啡不影響吸收效果，但咖啡因可能會干擾造骨細胞的維生素D受體。

3. 鈣

安傑洛說，咖啡會稍微減少腸道吸收的鈣，並增加尿液排出的鈣，所以不建議配咖啡服用鈣片。鈣質充足的人受到的影響很小，但對於依賴鈣補充品維持骨骼健康的族群來說，不要配咖啡服用才是明智之舉。

4. 維生素B群

基特利說，咖啡基本上不會阻礙維生素B群吸收，但咖啡因有利尿效果，所以可溶於水的維生素B群可能會隨著尿液排出，留存在體內的量就變少了。另外，空腹喝咖啡配維生素B群可能加劇敏感族群的噁心或顫抖。

假設每天早上8點喝咖啡，最好等到午餐或晚點再服用營養品；如果做不到，則建議飲食加入更多富含維生素C和鈣質的食物，抵銷咖啡因導致吸收不良的問題。如果不希望兩者隔太久，最好至少間隔一到兩小時，配開水服用營養品。

