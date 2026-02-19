我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

「實習醫生」漸凍症男星艾瑞克丹恩過世 享年53歲

吃膩泡麵原味 加一常見醬料湯頭瞬間升級

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
若吃膩了泡麵的味道，不妨在煮麵時加點番茄醬，讓泡麵吃起來更有鮮味、更有層次感。泡麵示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@ikhsan baihaqi）
若吃膩了泡麵的味道，不妨在煮麵時加點番茄醬，讓泡麵吃起來更有鮮味、更有層次感。泡麵示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@ikhsan baihaqi）

泡麵是方便又快速的食物，受到很多人喜愛，如果吃膩了，不妨試試加點番茄醬，能讓泡麵立刻有獨特的鮮美滋味和層次，讓口感更加醇厚，若再加上一點品質良好的橄欖油和新鮮香草，風味更佳。

Daily Meal報導，番茄富含麩胺酸（glutamic acid），這是一種帕馬森起司、蘑菇和海草裡會有的胺基酸，能賦予菜餚獨特的鮮美滋味和層次，在泡麵中加點番茄醬，能提升鮮味，讓口感更加醇厚。

想要煮出好吃的泡麵，可以參考以下作法。先用橄欖油快炒泡麵調味包和脫水蔬菜，接著倒入一罐番茄醬和少許水，然後將麵條直接放入這令人垂涎的湯底中煮，讓麵條吸附濃郁湯汁的味道，要注意麵條不要煮得過熟變得軟爛，可以加點新鮮香草如羅勒，它能和番茄完美搭配，讓泡麵增添義式風味。

市面上有各種不同的高品質罐裝番茄醬，每一種都風味獨特，可依照自己的喜好挑選，例如加入帶有鹹味帕馬森起司、風味樸實的口味，或有加香草如牛至（oregano）的口味，也可選有加糖平衡番茄天然酸味的口味，加番茄醬這個神來一筆能為湯底奠定基礎，嘗起來就像在爐子上精心熬製數小時的湯頭。

在煮麵條的同時，打一顆蛋黃到碗中並打散，加點磨碎的帕馬森起司或義大利綿羊起司（pecorino），舀一點鍋子裡熱燙的番茄醬拌入蛋液中，使其溫度上升，麵條煮熟後將起司蛋黃醬加入，讓麵條更濃稠滑順，也可以改加牧場沙拉醬，不用加蛋也能獲得絲滑口感，不管加哪一種醬，最後都別忘了加點奶油和碎起司，讓那碗泡麵升級成精緻美食。

世報陪您半世紀

泡麵

上一則

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

延伸閱讀

好市多藍莓瑪芬改版反映評價兩極 有人抱怨難吃「不續會員了」

好市多藍莓瑪芬改版反映評價兩極 有人抱怨難吃「不續會員了」
自製漂浮冰淇淋 五種好市多美食區隱藏版吃法

自製漂浮冰淇淋 五種好市多美食區隱藏版吃法
好市多「種花神架」打折 華人園藝圈瘋搶：可拆可疊 還能當小溫室

好市多「種花神架」打折 華人園藝圈瘋搶：可拆可疊 還能當小溫室
「百香果檸檬蝦」減脂又清爽 年夜飯小涼菜食譜曝

「百香果檸檬蝦」減脂又清爽 年夜飯小涼菜食譜曝

熱門新聞

年後屬虎者可望靠著創業等方式讓收入增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

2026-02-17 20:25
三星座「長期主義」將迎來兌現時刻，事業與財運進入持續上升通道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

2026-02-13 21:25
四星座愈忙愈穩，事情推展更順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

2026-02-11 21:25
命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
不少在美華人喜歡在庭院裡種植園藝，好市多這款結實耐用的架子可多用途使用。（讀者提供）

好市多「種花神架」打折 華人園藝圈瘋搶：可拆可疊 還能當小溫室

2026-02-13 20:25
照顧父母，讓人理解人生，學習什麼是老，作家張曼娟（左）、劉克襄（右）在長照的路程中，透過書寫與旅行，提供給長照者慰藉與啟發。（記者余承翰／攝影）

「中兩個頭獎」是天意 張曼娟、劉克襄中年書寫照顧老父母

2026-02-17 21:25

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕