吃膩泡麵原味 加一常見醬料湯頭瞬間升級

若吃膩了泡麵的味道，不妨在煮麵時加點番茄醬，讓泡麵吃起來更有鮮味、更有層次感。泡麵示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@ikhsan baihaqi）

泡麵 是方便又快速的食物，受到很多人喜愛，如果吃膩了，不妨試試加點番茄醬，能讓泡麵立刻有獨特的鮮美滋味和層次，讓口感更加醇厚，若再加上一點品質良好的橄欖油和新鮮香草，風味更佳。

Daily Meal報導，番茄富含麩胺酸（glutamic acid），這是一種帕馬森起司、蘑菇和海草裡會有的胺基酸，能賦予菜餚獨特的鮮美滋味和層次，在泡麵中加點番茄醬，能提升鮮味，讓口感更加醇厚。

想要煮出好吃的泡麵，可以參考以下作法。先用橄欖油快炒泡麵調味包和脫水蔬菜，接著倒入一罐番茄醬和少許水，然後將麵條直接放入這令人垂涎的湯底中煮，讓麵條吸附濃郁湯汁的味道，要注意麵條不要煮得過熟變得軟爛，可以加點新鮮香草如羅勒，它能和番茄完美搭配，讓泡麵增添義式風味。

市面上有各種不同的高品質罐裝番茄醬，每一種都風味獨特，可依照自己的喜好挑選，例如加入帶有鹹味帕馬森起司、風味樸實的口味，或有加香草如牛至（oregano）的口味，也可選有加糖平衡番茄天然酸味的口味，加番茄醬這個神來一筆能為湯底奠定基礎，嘗起來就像在爐子上精心熬製數小時的湯頭。

在煮麵條的同時，打一顆蛋黃到碗中並打散，加點磨碎的帕馬森起司或義大利綿羊起司（pecorino），舀一點鍋子裡熱燙的番茄醬拌入蛋液中，使其溫度上升，麵條煮熟後將起司蛋黃醬加入，讓麵條更濃稠滑順，也可以改加牧場沙拉醬，不用加蛋也能獲得絲滑口感，不管加哪一種醬，最後都別忘了加點奶油和碎起司，讓那碗泡麵升級成精緻美食。