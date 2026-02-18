2026年度最佳車款 這台被評CP值「頂上加頂」

汽車資訊網站cars.com選出今年最佳車款，圖為2026年款日產LEAF。(美聯社)

若將在今年買車，或今年有買車計畫的人，不妨參考汽車資訊網站cars.com的最新排行，今日美國報（USA Today）報導，cars.com選出今年度各類型車的最佳車款，其中年度最佳車款由日產汽車（Nissan ）的電動車 LEAF拿下。

2026年度最佳車款：Nissan LEAF

廠商建議零售價：2萬9990元

Cars.com評比：續航里程可達環保署估計的303英里，擁有出色的效能和靈活的充電方式，還採用特斯拉 （Tesla ）「NACS」，車主可使用特斯拉超級充電站（Supercharger）。車款直觀易懂的科技、沉穩的行車體驗和豐富標準配備都讓已經很高的CP值更上一層樓。

2026最佳SUV ：Nissan Armada

廠商建議零售價：5萬8840元

Cars.com評比：Armada有多樣化的產品陣容，搭配V6 雙渦輪增壓引擎，具備高達8500磅的拖曳能力、真正的三排舒適座椅，這些都讓Armada成為大型SUV買家的最佳選擇。

2026最佳家庭用車：現代（Hyundai ）Santa Fe、Santa Fe油電車

廠商建議零售價：3萬6295元，油電車為3萬9295元

Cars.com評比：Santa Fe 是介於緊湊型和大型SUV之間的車款，有三排座椅、便捷的上下車方式、靈活的載貨空間和可選擇的混合系統，沒有大型三排座SUV的笨重感，駕駛性能上也不需妥協。

2026最佳皮卡車：Ram 1500

廠商建議零售價：4萬1575元

Cars.com評比：從適合工作的車型到豪華車型，再加上Hemi V8的回歸，Ram 1500兼具了可靠的性能和領先業界的舒適性。

2026最佳電動車：起亞（Kia）EV9

廠商建議零售價：5萬4900元

Cars.com評比：續航里程高達305英里，可使用特斯拉的超級充電站，很適合家庭，還可以解決很多電動車主面臨的很多常見障礙。

2026最佳豪華車：凱迪拉克（Cadillac）Escalade IQ

廠商建議零售價：12萬9900元

Cars.com評比：Escalade IQ以大膽的設計、科技感十足的車廂、預計達465英里的續航里程和靈活、出人意表的行車體驗重新定義了電動豪車。