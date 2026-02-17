別急著找水電工 馬桶簡單維修自己動手省時省錢

我的頻道

世界新聞網／輯
五個修理馬桶的簡單技巧，從馬桶沖水無力到水箱無法進水都能自己輕鬆解決。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jaycee300s）
五個修理馬桶的簡單技巧，從馬桶沖水無力到水箱無法進水都能自己輕鬆解決。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jaycee300s）

馬桶和每個人的生活息息相關，若出問題可說是致命災難，還好現今的馬桶都不複雜，一些簡單的狀況可以試著自己修理解決，還能省下找水電工修理的費用。The Cool Down報導列出五個修理馬桶的簡單技巧，從馬桶沖水無力到水箱無法進水都能自己輕鬆解決。

1. 調整沖水機制

若發現馬桶沖水無力，需要按著把手才能正常沖水，這是維修方法最簡單的故障之一，很可能是止水閥的絞鏈裝得太鬆，大多數情況只要調整鏈條連接的位置，讓鏈條不要那麼鬆就能輕鬆沖水了。

2. 輕鬆疏通馬桶

馬桶堵住、馬桶座體內水位不斷上漲，這時要做的第一件事是關閉進水避免外溢。接著要疏通阻塞，可以使用馬桶吸盤，如果沒有或尺寸不合也別急著找水電工，在馬桶堵塞處周圍塗點清潔劑再加熱水，靜置20分鐘後沖水就能解決問題。

3. 更換進水閥

馬桶漏水很浪費水，還會讓水費帳單金額飆升，通常這種時候只要更換進水閥上的密封圈，有時候甚至要更換整個進水閥，這聽起來很難，但現在的馬桶普遍使用更換方式很簡單的進水閥，甚至無須工具就能更換。

4. 馬桶座體無法進水

若馬桶發出很大流水聲音但水箱沒有進水，便座內的水卻超過水位線，這比發出嘶嘶聲還要浪費水，可能又是鏈條出問題，大多數時候可能是鏈條發生纏繞，搖一搖沖水把手後沖水擋板應該就能擋住沖水閥，水箱內的水就會開始累積，便座內的水也會恢復正常高度了。

5. 用鹽解決馬桶堵塞

如果馬桶堵塞又沒有馬桶吸盤，用鹽巴也能疏通；只要用少許鹽巴和溫水，浸泡五分鐘讓有機物分解，20分鐘內就能解決堵塞。記得要用溫水不要用沸水，避免管道損壞。

