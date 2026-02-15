我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬批ICE行為失當 但從公民反擊看到希望

國防部不滿AI使用限制 揚言終止與Anthropic合作

大掃除最後衝刺 無毒教母譚敦慈「這樣做」超輕鬆

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
無毒教母譚敦慈分享大掃除撇步，讓新的一年住得舒適。（本報資料照片）
無毒教母譚敦慈分享大掃除撇步，讓新的一年住得舒適。（本報資料照片）

除夕前台灣大回暖，非常適合大掃除。無毒教母譚敦慈表示，想要讓家裡煥然一新，不必等到過年前才臨時抱佛腳，甚至只要日常保持清潔與收納的習慣，就能事半功倍。

「我是講求計畫與效率的魔羯座，把整理居家環境當成是一種生活態度。」譚敦慈說，每天都會順手用除塵紙掃過一遍牆角的毛髮灰塵，並擦拭桌面維持乾淨，可減少汙垢累積。除了用除塵紙型的拖把快速清理、掃過大型家具底部，也固定每二周清理抽屜，扔掉不需使用的雜物。

譚敦慈指出，年節打掃是「除舊布新」的重要儀式，所謂除舊，就是清掉囤放物品以及徹底清潔環境，象徵去除晦氣、為家中引入新氣場。重要的大掃除工作，記住「由上而下、由內而外」的順序，從最高處的天花板掃到地板、沙發下，可避免灰塵二次汙染。

譚敦慈強調，打掃前先戴上口罩、護目鏡、手套，可減少灰塵、清潔劑刺激，也能減少雙手受傷。研究證實，室內黴菌暴露以及灰塵對氣喘、過敏性鼻炎、慢性咳嗽族群特別不友善，清潔器具用力一揮，霉菌孢子、塵螨排泄物、PM2.5全部飛起來，可能直送肺部。

另外，使用清潔用品絕對不能混用，尤其是「漂白水加鹽酸」，亂用、混用會造成呼吸道嚴重傷害。「使用化學清潔劑打掃，如果沒有開窗通風以及戴口罩，肺功能受損程度恐相當於每天吸20支菸。」譚敦慈提醒，有些人為了得到更好的清潔效果，混用清潔用品或是加熱水，反而產生有毒氣體，造成呼吸道受傷。

譚敦慈分享快速清潔撇步，年前把握好天氣最後衝刺，讓新的一年住得舒適，屋子打掃乾淨後，也要建立良好的習慣。

1.斷捨離：先丟棄不必要的物品，使用收納盒分類，保持動線暢通。

2.家中不放雜物：桌面保持清潔、衣服不掛椅上、不拿贈品，盡可能縮減物品數量。

3.定時清洗窗戶：利用纖維布、玻璃刮刀以「由上往下」方式擦拭，能有效去除水漬與汙垢。

4.家中不堆紙箱：紙箱會吸引蟑螂，包裹拆封後立即將紙箱回收，避免囤積。

5.「一出一進」原則：在換季時進行小規模清理，能有效保持全年居家整潔。

6.善用科技產品：使用掃地機器人、高溫蒸氣機等，讓家居清潔更加輕鬆省力。

世報陪您半世紀

上一則

男子用「36個戀愛問題」攻略AI女友 效果讓人失望

延伸閱讀

春節除舊布新「邊收邊丟」沒效率？收納達人分享「9大戰略」斷捨離

春節除舊布新「邊收邊丟」沒效率？收納達人分享「9大戰略」斷捨離
過年打掃閃腰、脖子卡？醫師提醒大掃除3重點防痠痛

過年打掃閃腰、脖子卡？醫師提醒大掃除3重點防痠痛
冬季呼吸道病激增 久咳超過2周 輕忽恐變奪命重症

冬季呼吸道病激增 久咳超過2周 輕忽恐變奪命重症
過年大掃除暗藏「傷」機 醫師教4大原則不受傷

過年大掃除暗藏「傷」機 醫師教4大原則不受傷

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
三星座「長期主義」將迎來兌現時刻，事業與財運進入持續上升通道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

2026-02-13 21:25
四星座愈忙愈穩，事情推展更順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

2026-02-11 21:25
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

2026-02-08 19:25
紫莖澤蘭示意圖，非新聞當事人所種植。(取材自Unsplash @Stephanie Gibeault)

他種這些植物形成「天然籬笆」 擋住鄰家醜風景

2026-02-10 20:25
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)

去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

2026-02-06 20:25

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了