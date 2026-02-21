賓州夫妻靠ChatGPT輔助創業翻身 20個月狂賺百萬美元

美國賓州夫婦憑藉著特殊乳製品，在兩年內營收突破100萬美元；通心粉示意圖。（取材自unsplash.com@Leanna Myers）

對於乳糖不耐症的人來說，起司通心粉往往是名單上的禁忌。然而，來自美國賓州 的德沃斯金夫婦卻將這項點變成了價值百萬美元的生意。他們利用ChatGPT ，並創辦品牌Boss Cow，憑藉著特殊的「A2乳製品」，在短短兩年內實現了從副業到年營收突破100萬美元。

ICU護理師與會計師為治病 研發A2起司通心粉

Entrepreneur指出，現年32歲的珊曼莎（Samantha Dwoskin）原是兒科心臟加護病房（ICU）護理師，專門守護接受心臟移植的幼小生命；37歲的丈夫凱文（Kevin Dwoskin）則是四大會計師事務所資歷達11年的合規顧問。

不料凱文長期飽受克隆氏症（Crohn's disease）折磨，這種腸道發炎疾病迫使他必須嚴格管理飲食。為了尋求緩解，他改採純天然的全食物飲食法。在研讀各類食材來源時，凱文發現了乳製品產業中鮮為人知的A2乳製品。

市面上多數乳製品含有A1型Beta-酪蛋白，這種蛋白質在消化過程中可能釋放引起腸胃不適與發炎的成分；而原始的A2乳製品則不含A1蛋白，讓許多長期被診斷為「乳糖不耐症」的族群，能毫無負擔地飲用。

餅乾到通心粉 省下10萬美金自力研發

創業初期，這對夫妻在農夫市集販售A2餅乾，但珊曼莎很快發現，他們更渴望的是美式靈魂食物起司通心粉。為了凱文的健康，他們堅持產品中絕不含防腐劑、色素、天然香料與植物油。此外，為了省下高達10萬美元的研發費，兩人親自走訪多個農場，確保原料來自最純淨、不含化學農藥的環境。

利用ChatGPT來幫助開啟副業

凱文坦言，他們在創業；研發過程中使用了ChatGPT，但他強調：「最有價值的資源絕非程式或平台。」對Boss Cow而言，真正的成長來自於親自走訪農場，與農民面對面溝通，掌握最真實的原料狀況。並在門市展示中與消費者直接對話，了解最即時的反饋。此外，與其他消費品行業的創始人交換心得，這種實戰經驗遠勝過任何線上課程。

20個月營收狂翻百倍

在品牌推出之初，Boss Cow經歷了約七個月的調整期，營收才穩定在1萬美元左右。20個月後，營收正式跨越100萬美元。珊曼莎指出，成長之所以呈現爆發式增長，關鍵在於成功解鎖更多通心粉與起司的生產能力，解決了供不應求的結構性問題。此時兩人的行銷實戰經驗已累積成熟，業績瞬間產生加乘效應。

