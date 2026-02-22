機長是金孫才搭機！88歲奶奶圓夢首飛　被升頭等艙直呼「被寵壞」

機長示意圖，非新聞當事人。(取材自Unsplash @Nejc Soklič)

為人父母總希望孩子成就非凡，而在美國威斯康辛州 ，一位奶奶一直沒搭過飛機，原因是因為她曾說過，要等孫子拿到飛行員執照，才願意去飛。如今，孫子終於成為正式機師，她也如願登上由孫子親自駕 駛的班機，還被升等頭等艙，開心直呼「被寵壞了！」

根據WXOW與People報導，這位88歲的奶奶名叫法蘭西絲·達爾克（Frances Dahlke），她曾說過「等亞歷克斯（Alex Shupe）拿到飛行員執照，我就去飛。」而經過亞歷克斯多年訓練後，他終於能夠實現奶奶的心願了。

本月8日，達爾克在威斯康辛州拉克羅斯地區機場（La Crosse Regional Airport）登上她人生中的第一架飛機，由孫子亞歷克斯親自駕駛。為了確保旅途順利，家人事先安排妥當且詳細，甚至貼心地準備了暈機藥物。

亞歷克斯透露：「作為航空公司員工，你的確可以享受這些飛行福利。我把她的名字加到名單上，然後讓她進入（頭等艙）候補名單。」達爾克則表示，自己對第一次體驗到的事物非常興奮，尤其是飛行的感覺，更開心說「感覺太棒了！我覺得自己像個被寵壞的名人」。

抵達芝加哥 後，達爾克與亞歷克斯回想起這次飛行，說這將是他們永遠珍藏的回憶。亞歷克斯也在Instagram上分享多張家人合照，寫下：「終於能帶著家人從拉克羅斯搭乘我的航班，這絕對是我職業生涯的一大亮點。這是我父母和兄弟第一次搭乘我駕駛的飛機，也是我88歲奶奶第一次飛行。真是一次無比珍貴的回憶。」

