春節除舊布新「邊收邊丟」沒效率？收納達人分享「9大戰略」斷捨離

快訊

記者朱曼寧／台北即時報導
農曆春節將至，許多家庭正準備進行除舊布新大掃除。示意圖。(記者朱曼寧／攝影)

農曆春節將至，許多家庭正準備進行除舊布新大掃除。台灣大家房屋企畫研究室公關襄理賴志昶建議，民眾可依照「春節整理術」九大戰略，透過「清空、分類、收納」三部曲，針對家中各個區域進行系統性整理，不僅讓居家環境煥然一新，更能有效放大居住空間。

賴志昶指出，許多人打掃的盲點在於「邊收邊丟」，導致效率不彰，但其實打掃的第一步，應將該區域物品全數清空，才能一目了然雜物的種類與數量；第二步則是透過「四箱法」進行分類，也就是準備四個容器，標示「留下」、「捐贈」、「回收」及「丟棄」，再分別裝入個別類型的物件或雜物；之後，則是要保持「斷捨離」的心法，留下的物品必須是「現階段一定用得到」或「極具紀念價值」，若非上述兩類，應果斷放入其餘三個箱子，這才是節省後續整理時間關鍵。

在收納空間的運用上，賴志昶分享，針對家中牆縫、櫃體旁等窄小卻有深度的畸零空間，可購置市面上的「縫隙收納車」或窄版收納籃，將閒置空間轉化為儲物機能；在收納用品的選擇上，建議優先採用透明或半透明材質，讓內容物一目了然，省去日後翻箱倒櫃的時間；至於物品的擺放邏輯，應掌握「黃金區域」原則，將最常使用的日常用品，擺放在眼睛平視至腰部的垂直範圍內，讓拿取更為順手，其餘非頻繁使用的物品則往高處或低處收納。

針對最讓家庭主婦頭痛的廚房與衣櫃，賴志昶也建議，整理冰箱與櫥櫃時，除依類別分裝，更要嚴格檢查保存期限，將同類型或期限相近的食材集中擺放，避免食物過期浪費；衣櫃部分則需將所有衣物取出檢視，依季節、款式或顏色分類歸位，並將長年未穿的衣物捐贈或投入舊衣回收箱。

最後，住商不動產行銷傳播部首席協理林如珊補充，大掃除透過有計畫的斷捨離，釋放出的不只是家中空間，讓有限的生活環境更加餘裕，因此不妨趁著春節假期，全家動員進行一場「物品總體檢」，讓清爽的居家環境，為新的一年帶來更好的氣場與運勢。

世報陪您半世紀

春節

